Elon Musk, Twitter yönetim kurulunu feshetti

Elon Musk Twitter'da yönetim kurulunu feshetti

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ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı işten çıkarmalara devam ediyor. İlk olarak 4 üst düzey ismin işine son veren Musk, yönetim kurulunu feshetti. Musk şirketin tek yöneticisi oldu.

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Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'tan beklenen karar geldi. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Twitter'da yönetim kurulunu feshetti. Musk şirketin tek yöneticisi oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in yeğeni Suudi Prens Alwaleed bin Talal'ın da Twitter'ın en büyük ikinci hissedarı olduğu görüldü.

Öte yandan geçen hafta satın alma sürecini tamamlayan Elon Musk, Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i işten çıkarmıştı.

Musk 4 ismi, platformdaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçlamıştı. Musk'ın Twitter'ın CEO'su olmayı ve ayrıca kullanıcılar üzerindeki kalıcı yasakları kaldırmayı planladığı belirtilmişti.