ELMİYAD Başkanlık Görevi Devredildi

Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneğinin uygulamış olduğu tüzüğe göre dönem başkanlığını yürüten Erhan Bahçeci, görevini Fırat Öztürk'e devretti.

ELMİYAD'da görev değişimi yapıldı. ELMİYAD tüzüğüne göre her dönem farklı isimlerin başkanlık yaptığı dernekte, dönem sonunda yapılması gereken başkanlık değişimi gerçekleşti. Buna göre ELMİYAD Başkanlığı görevini yürüten Erhan Bahçeci koltuğu Fırat Öztürk'e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Erhan Bahçeci, Elazığ'da yayın yapan internet haber siteleri ve gazetecilerle birlikte ELMİYAD çatısı altında dönem boyunca güzel çalışmalara imza attıklarını kaydetti Bahçeci, "Elazığ'da internet haber sitelerini tek çatı altında toplama amacıyla kurulan derneğimiz bugün 3. yılını doldurdu. Dernek olarak, üyelerimizle birlikte Elazığ'ımızın sorunlarına değindik, çözüm önerileri sunduk. Geniş kitlelere hitap eden internet yayıncılığının ne kadar önemli olduğuna bu süreçte dikkat çekmeye çalıştık. Bugün de tüzüğümüz gereği başkanlık görevini devrediyorum. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla, önümüzdeki dönemde başkanlık görevini Fırat Öztürk arkadaşımız yürütecektir. Kendisine e başarılar diliyorum" dedi.

İnternet medyası anlamında önümüzdeki dönemde kentte güzel çalışmalara imza atacaklarını belirten ELMİYAD Başkan Fırat Öztürk ise "Geçtiğimiz 3 yıl önce bugün kıymetli arkadaşlarımızla birlikte internet medyasını tek çatı altında buluşturmak ve birliktelik oluşturma gayesiyle ELMİYAD'ı kurduk. Allah'a şükürler olsun derneğimiz çok kısa sürede etkinliğini hissettirdi. Dernek yönetimimiz ve kıymetli üyelerimizle şehrimizde büyük bir farkındalık oluşturduk. İnşallah daha da başarılı olacağız. Bu vesile ile ELMİYAD'ın dönem başkanlığında hizmet eden kıymetli Erhan Bahçeci Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Başkanlık görevini bana layık gören değerli üyelerimize ve yönetim kurulumuza şükranlarımı sunarım" diye konuştu. - ELAZIĞ