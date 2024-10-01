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Ebubekir Elmalı'dan Eğitime Destek: 1225 Öğrenciye Ulaşım Desteği

Ebubekir Elmalı'dan Eğitime Destek: 1225 Öğrenciye Ulaşım Desteği
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Erzurumlu hukukçu ve siyasetçi Ebubekir Elmalı, bin 225 öğrenciye bir yıl boyunca aylık 600 TL şehir içi ulaşım desteği vereceğini açıkladı. Destek, öncelikle şehit ve gazi ailelerinin çocukları ile amatör sporlarla uğraşan öğrencilere yönelik olacak. Elmalı, sosyal dayanışma vurgusu yaparak bu projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Erzurumspor ve amatör kulüplere yaptığı maddi desteklerle takdir toplayan Erzurumlu hukukçu ve siyasetçi Ebubekir Elmalı, bu kez de eğitime vereceği destekle bir kez daha gönülleri kazandı. Elmalı, bin 225 öğrenciye 1 yıl boyunca aylık 600 TL şehir içi ulaşımı desteği sağlayacağı müjdesini verdi.

Bu kez eğitime vereceği destekle büyük alkış aldı

Yeniden Refah Partisi Hukuk İşleri Komisyonu Başkanı olan Erzurumlu ünlü Hukukçu Ebubekir Elmalı, yaptığı yardımlarla Dadaşların gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Erzurumspor'a ve amatör kulüplere yaptığı maddi destekler ile takdir toplayan Ebubekir Elmalı, bu kez eğitime vereceği destekle büyük alkış aldı. Elmalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; 1225 öğrenciye aylık 600 TL şehir içi ulaşımı desteği sağlayacağını, ulaşım desteği alacak öğrenciler arasında önceliğin ise şehit ve gazi ailelerinin çocukları ile amatör sporlarla uğraşan çocuklar olacağını duyurdu.

Bin 225 öğrenciye 1 yıl boyunca 600 TL ulaşım desteği

Gittiği her platformda Erzurumspor sevgisini dışa vurarak gönüllerde taht kuran Avukat Ebubekir Elmalı, öğrencilere yapacağı ulaşım desteğinin ayrıntılarını ise şöyle açıkladı; "Değerli Erzurumlular; Malum zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Bu dönemler sosyal dayanışmanın çok önemli olduğu zamanlar .Bende bu amaçla; Erzurumlu olup Erzurum'da okuyan, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere bir yıl içinde toplamda 1225 öğrenciye aylık 600 TL şehir içi ulaşımı için destek sağlayacağım. Öncelikli olarak; Şehit evlatları, Gazi evlatları ve Amatör sporcular olacak. Hadi bakalım ele hoşşş..."

Ulaşım desteğinden yararlanmak isteyenlerin, 0533 356 54 70 numaralı whatsapp hattından iletişime geçebilecekleri bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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