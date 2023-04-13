Elmadağ Belediyesi'nden Ramazan'da Yurttaşa Sıcak Yemek İkramı

Elmadağ Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla günlük olarak hazırladığı sıcak yemekleri yurttaşların evlerine ulaştırıyor. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Elmadağ Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla günlük olarak hazırladığı sıcak yemekleri yurttaşların evlerine ulaştırıyor. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Elmadağ Belediyesi tarafından oluşturulan 7 ayrı ekip, Ramazan ayı boyunca hijyenik şartlarda hazırlanmış sıcak yemekleri, her akşam 460 kişinin evine ulaştırıyor. Başkan Aşkın, "Bu yıl deprem felaketinden dolayı Ramazan'ı buruk yaşıyor olsak da, paylaşmanın, dayanışmanın, hatırlamanın, en güzel örneklerinin yaşandığı, birlik ve beraberliğin güçlendiği bu manevi günlerde halkımızla hep bir arada oluyoruz" diye konuştu.