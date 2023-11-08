Eller semaya bu sefer Filistin için kalktı

Bilecik'te Filistin'de hayatını kaybedenler için camide dualar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelindeki bütün camilerde yatsı namazı öncesi Filistin'de vefat edenler için dua edilmesi çağrısında bulunuldu. Bu çerçevede Bilecik'teki bütün camilerde Filistin ve Gazze'de hayatını kaybeden vatandaşlar için yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Yediler Camiindeki programa katılan İl Müftüsü Ali Erhun, namaz öncesi cemaate yönelik hitabında, Gazze'de yapılan katliamı lanetleyerek vefat edenler için dua etti. Camilere akın eden cemaat, okunan Kur'an ı Kerimi dinleyerek yapılan dualara gözyaşı içerisinde amin dedi. - BİLECİK