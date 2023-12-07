Elite World Van Hotel, Engellileri Ağırladı

Van'ın 5 yıldızlı oteli olan Elite World Van Hotel, '3 Aralık Dünya Engeliler Günü' çerçevesinde engellileri ağırladı.

Van'ın 5 yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Van Özel Eğitim Meslek Lisesinde eğitim gören işitme engelli öğrencileri ağırladı. Otelde düzenlenen etkinliğe Van Vali Yardımcıları Adem Balkanlıoğlu ve Murat Yayabaşı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Nuran Altan Göl ve Harun Kutlu, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörükoğlu, Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Okul Müdürü Sinan Bilyan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Protokolün selamlama konuşmalarının ardından konuşan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, otel olarak bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şehirdeki programların yoğunluğundan ötürü bu etkinliği ertelemeli yaptıklarını ifade eden Aksoy, engelsiz bir yaşam için sevgi ve hoşgörü temennisinde bulundu.

Tiyatro sanatçısı Aziz Saydut'un Hacivat ile Karagöz oyunu ile süren etkinlik, Vanlı sanatçı Ümit Demir'in şarkılarıyla sona erdi. - VAN