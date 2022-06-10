Elini kaybetti, yine de mesleğinden vazgeçmedi - Haberler

Elini kaybetti, yine de mesleğinden vazgeçmedi

NİĞDE - Niğde'de yarım asırdır baba mesleğini sürdüren Mahmut Üğdül, mesleği nedeniyle elini kaybetmesine rağmen keçecilik yapmaktan vazgeçmiyor.

Bor ilçesinde keçecilik yapan 63 yaşındaki Mahmut Üğdül, mesleğinin son temsilcilerinden biri. Hala aynı heyecanla çalışmaya devam eden ve yaklaşık 30 yıl önce yün biçme makinesinde elini kaybeden Üğdül, şimdilerde çok fazla talep olmayan keçeyi artık oğlunun yardımı ile yapıyor. Turistlik amaçlı nakışlı boyalı, keçeler de yapan Mahmut Üğdül, günlerce hazırlık süresi olan çoban keçesini boyuna ve kilosuna göre değişen fiyatlarla 500 bin liradan bin liraya kadar satıyor. Çoban keçesi yaparak geçimini sağlayan Üğdül, ne çırak bulabiliyor, ne de eskisi gibi talep geliyor. Turistlik amaçlı nakışlı, boyalı, keçeler de yapan emektar keçe ustası, bölgedeki tek keçeci olarak gücünün yettiği yere kadar çalışacağını söylüyor. Kısıtlı talebe rağmen çobanların yaşamını kolaylaştıran, şimdilerin tulumu eskilerin kuzu yününden keçeleri ile mesleğini sürdüren Üğdül meşakkatli keçe yapımını anlattı.

Üğdül, "İlkokul 4. sınıftan ayrıldım o zamandan bu yana mesleği devam ettirmekteyiz. Bu meslek bitme safhasında. Saraç kalmadı, palancı kalmadı, çoban kalmadı. Yetişen kimse de yok. Arada bir oğlumla beraber keçe yapıyoruz. Hayatımızı böyle devam ettiriyoruz. Bizden başka bu bölgede keçe yapan hiç yok biz de çobanlara çadırlı, battaniyeli keçe yapmaya çalışıyoruz. Her yünden keçe olmaz kuzu yününden olur. Önce yıkarız bu taraklarda tararız, hasıra dökeriz, teptiririz, sabunlarız, dikeriz hazır ederiz. Onlarda hayvanlarını güderken dağda yağmur işlemez, su geçirmez, sağlıklı bir şekilde kullanırlar" dedi.

Keçeye aşırı talep olmadığını belirten Üğdül, çırak bulamamaktan da dert yanarak, "Talep aşırı derecede yok istikrarlı bir şey değil ama benim baba mesleğim olduğu için yapıyorum. 30 sene evvel de kolumu kaybettim ona rağmen ben yine mesleğimden vazgeçmedim. Mesleği sevdiğim için, baba mesleği olduğu için devam ettiriyoruz. Çırak bulsak bile istikrarlı bir satışımız olmadığı için, talep olmuyor onları da kurtarmıyor. Çırak da yetişmiyor yani. Toz toprak da olunca, 'kim uğraşacak' diyorlar. O yüzden biz oğlumla beraber yapıyoruz" diye konuştu.