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Elinde Silahla Gezen 15 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı

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Çorum'da, elinde silahla gezen 15 yaşındaki N. K. polis tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine yapılan kontrollerde çocuğun üzerinde silah bulundu.

Elinde silahla gezen 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

ÇORUM - Çorum'da elinde silahla gezen bir çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cemilbey caddesi üzerinde bir çocuğun elinde silahla gezdiğini gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Yunus timlerinin yaptıkları kontrolde, 15 yaşındaki N. K.'nın üzerinde yaptıkları aramada silah olduğunu tespit etti.

Şüpheli N. K. Adli işlemler yapılmak üzere gerekli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Elinde Silahla Gezen 15 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - Yerel

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