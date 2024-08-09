Elinde çay tepsisi dilinde türkülerle müşterilerine moral oluyor

Isparta'da 13 yıldır "Moral İstasyonu" isimli çay ocağını işleten Ramazan Akden, kurduğu orkestra eşliğinde işletmesine gelen müşterilerini günün stresinden uzaklaştırmak için hem türkü söylüyor hem de çay dağıtıyor.

Isparta'da 15 yıldır bahçesi bulunan 40 metrekare alanda "Moral İstasyonu" isimli çay ocağında işletmecilik yapan Ramazan Akden, çay ocağına gelen müşterilerini günün stresinden uzaklaştırmak amacıyla müzik ziyafeti veriyor. Bağlama, cura ve darbuka gibi enstrümanlardan oluşan mini orkestrası ile müşterilerinin mutlu olmasını hedefleyen Akden, hem türkü söyleyip hem de çay dağıtıyor.

13 yıl önce "Moral İstasyonu" isimli işletmeyi açtığını söyleyen Ramazan Akden "Moral istasyonunu, insanların dertli, kederli olmasından dolayı kuralım istedim burayı. Bütün dertliler güzel insanlar gelsinler, enstrüman çalmasını bilenler çalsın, şarkı türkü söylemesini bilenler söylesin bu şekilde kederli vatandaşlarımız da oradan moral alsın diye bu hizmeti yaptık. İşletmemiz herkese açık. Burada yeteri kadar enstrümanımız var ama isteyen bağlamasını, gitarını veya ritim tutan malzemesini getirip burada çalıyor. Gelen kardeşlerimize, herkese açığız, insanları seviyoruz. Çorbada bizimde tuzumuz bulunsun diye Isparta'ya bu katkıyı veriyoruz" dedi. İnsanlardan çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Akden "Tepkiler çok güzel. Dertli türküler söylüyoruz halkımız zaten ağlıyor. Sonrasında oynatıyoruz onlara moral veriyoruz" dedi.

"Gelen müşterileri tatlı dil ve güler yüzle karşılıyorum"

Sabah erken saatlerde işletmesini açtığını belirten Akden "Gelen müşterileri tatlı dil ve güler yüzle karşılıyorum. Buraya gelenler sabahın erken saatlerinde güler yüz tatlı dil gördük biz mutluyuz diyorlar. Moral istasyonuna yurt dışından merak edip gelenler var. Emekli, öğrenci var, yani her telden, her sazdan güzel kardeşlerim burada bize destek veriyorlar sağ olsunlar. Ben üzgünde olsam halkıma karşı daima güler yüzlüyümdür. İçimdeki acıyı türkülerle aktarıyorum. O yüzden gelenler mutlu oluyor" şeklinde konuştu.

Boş vakitlerinde Moral İstasyonuna gelerek bağlama çalan Cemalettin Cesur ise 6 yıldır sürekli geldiğini belirterek "Boş zamanlarımızda burada arkadaşlarımızla enstrüman çalıp türkü söylüyoruz. Gelen insanlarda ilgi duyup mutlu oluyorlar. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Biz de amatör olarak bu işi yapıyoruz. Hem boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz hem de sanat icra etmek için buradayız" dedi.

Moral istasyonu kurulduğundan beri sürekli geldiğini söyleyen Ahmet Çelik "Biz de boş vakitlerimizi değerlendirmek için moral istasyonuna geliyoruz. Yaklaşık 14 yıldır sürekli günümüzü burada geçiriyoruz. Bizim için bir aktivite oluyor" diye belirtti.

Moral bulmak isteyen herkes buraya gelebilir

Moral istasyonuna çay içmek için gelen Hatice Sezgin uzun zamandır şarkı dinlemek için geldiğini belirterek "Çok eğlenceli bir yer. Ramazan beyin sesini çok seviyoruz. Keşke burası daha büyük olsa ve akşamları biraz daha geç kapansa. Bir benzeri daha yok buranın. Ayrıca enstrüman çalan abiler çok güzel çalıyorlar. Moral bulmak isteyen herkes buraya gelebilir" dedi.

18 yaşında öğrenci olan Galip Yılmaz ise ders yoğunluğunun stresini atmak için moral istasyonuna geldiğini söyledi. Yılmaz konuşmasının devamında "Ramazan abinin işletmesini lisenin sonunda fark ettik. Biraz geç oldu. Çarşıda dershaneye geliyorduk moral bulmak ve kafamızın dağılması için geliyoruz. Ramazan abiyi çok seviyoruz, çok iyi bir insan. Çarşıya geldiğimizde muhakkak buraya uğruyoruz" dedi. - ISPARTA