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"Elimizdeki tüm imkanlarımızı köylümüz için kullanıyoruz"

Yerel Haberler

'Elimizdeki tüm imkanlarımızı köylümüz için kullanıyoruz'

Kütahya Valisi Ali Çelik, köy köy gezerek ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, köy köy gezerek ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor.

Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren ve Emet'e bağlı Aydıncık köylerini ziyaret eden Vali Çelik, vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve ihtiyaçları dinledi.

Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince köylere çok önemli hizmetler yapıldığının altını çizen Vali Ali Çelik, " Elimizdeki tüm imkanlarımızı köylümüz için kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın ilettiği eksiklikleri de Devletimizin imkanları dahilinde çözme gayretinde olacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Kütahya Yerel Haberler

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