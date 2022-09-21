Kütahya Valisi Ali Çelik, köy köy gezerek ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor.

Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren ve Emet'e bağlı Aydıncık köylerini ziyaret eden Vali Çelik, vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve ihtiyaçları dinledi.

Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince köylere çok önemli hizmetler yapıldığının altını çizen Vali Ali Çelik, " Elimizdeki tüm imkanlarımızı köylümüz için kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın ilettiği eksiklikleri de Devletimizin imkanları dahilinde çözme gayretinde olacağız" dedi. - KÜTAHYA