Anneden en acı veda: Elif Kumal son yolculuğuna uğurlandı

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolduktan 8 gün sonra otomobilinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal, gözyaşlarıyla uğurlandı. Ailesi, cenaze namazı sonrası Kumal'ı köy mezarlığına defnetti.

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolduktan 8 gün sonra göletin dibindeki otomobilinin içerisinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal, son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Aynur Kumal gözyaşları içerisinde kızına veda etti.

Balıkesir'de erkek arkadaşı ile kavga ettikten sonra 8 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'ın cansız bedeni, Yukarıyapıcı Göleti'nde otomobilinin sürücü koltuğunda bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside, Kumal'ın vücudunda kesici alet veya ateşli silah izine rastlanmadığı, ilk değerlendirmeye göre ölüm sebebinin suda boğulma olduğu belirlendi.

Yapılan otopsinin ardından ailenin Balıkesir Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi'nde bulunan evine getiren Elif Kumal'dan, gözyaşları içerisinde helallik alındı. Acılı anne Aynur Kumal ve yenge Fatma Kumal, yakınlarının yardımıyla ayakta zor durdu. Başsağlığı dilekleri ile taziyeleri kabul eden abi İbrahim Kumal da zor anlar yaşadı. Köy camiinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kumal, köy mezarlığına defnedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
