Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı - Haberler

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Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı

Sivas İmaret köyünde eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas İmaret köyünde eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde merkeze bağlı İmaret köyünde meydana geldi. Olayda, E. M. Y. isimli işçinin eline korkuluk demiri saplandı. Kurtulamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yıldırım büyük acı yaşarken itfaiye ekiplerinin elektrikli makasla demir parmaklıkları kesmeyi başardı. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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