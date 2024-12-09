Elhattat Ailesi'nden Hemşehrilerine Suriye'ye Dönün Çağrısı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan kutlamalar devam ederken, Türkiye'den Şam'a dönen Elhattat ailesi hemşehrilerine seslenerek, "Bütün kardeşlerime söylüyorum, dönün gelin ve Suriye'yi yeniden inşa edelim" dedi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan kutlamalar devam ediyor. Uzun yıllar Türkiye'de yaşayıp rejimin devrilmesiyle Suriye'ye dönen Elhattat ailesi de başkent Şam'da bulunan Emevi Meydanı'ndaki kutlamalara katıldı. Bursa'da yaşayan ve Şam'a dönen Elhattat ailesi, Türkiye'de yaşayan hemşerilerine seslendi. Hamza Elhattat, "Bugün Türkiye'den Şam'a geldim. Şam güvenli, Esad gitti. Şam güvende dönün Suriye'ye gelin" dedi.

Türkiye'de yaşayan hemşehrilerine çağrı yapan Hiba Elhattat ise, "Bursa'da 6 yıl yaşadım. Suriye kurtuldu. Neden orada kalalım. Bütün kardeşlerime söylüyorum, dönün gelin ve Suriye'yi yeniden inşa edelim" ifadelerini kullandı. - ŞAM