Elektrikli otomobiller için yerli tahliye valfleri üretecek

Elektrikli otomobiller için yerli tahliye valfleri üretilecek.

Kablo rakorları ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, ürünlerinin tamamına yakınının 70 ülkeye ihraç edildiğini belirterek, otomotiv sektörü ile de yakından ilgilendiklerini ve elektrikli otomobiller için tahliye valflerini kendilerinin üreteceğini ifade etti.

İşe sağlık sektörüne yönelik şırınga ve akciğer hastaları için inhaler üreterek başladıklarını belirten Mertöz, sonrasında kablo rakorları ile ürün yelpazesini genişlettiğini ve iş hacmini büyüttüklerini ifade etti. İhracat rakamının toplam ciroya oranının bu sene sonu itibarıyla yüzde 85'i geçeceğini belirten Mertöz, 70 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti.

Otomotiv sektörünün de kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Mertöz, "Birçok firmaya kendi dizaynımız olan hava tahliye valfini üretiyoruz. Elektrikli araçlardaki bataryalarda, gaz birikiminden oluşan havanın zarar vermemesi için tahliye valfi var ve bu valfi de biz üreteceğiz. Birçok Avrupalı imalatçı için de ürettiğimiz valfler mevcut. Bu konuya oldukça önem veriyoruz ve Ar-Ge bölümümüz de bu kapsamda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Teknolojiye devamlı yatırım yaptıkları ve Ar-Ge bölümlerinin kendileri için kritik önemde olduğunu kaydeden Mertöz, Türkiye'nin 252'nci Ar-Ge merkezinin bünyelerinde olduğunu vurgulayarak, "Akredite laboratuvarımız sayesinde ürünlerimizin test süreci hızlı bir şekilde tamamlanıyor ve ürünlerimiz dünyada 70 ülkeye dağılıyor. İhracatımızın büyük bir kısmını Avrupa'ya, en çok da Almanya'ya yapıyoruz. Batı Avrupa ülkeleri önde olmasına rağmen bunun yanında ABD, Avustralya gibi okyanus aşırı ülkelere de ciddi ihracat yapıyoruz" dedi.

Medikale ayrı bir önem verdiklerini ve ithalatın önünü kesmek için çok ciddi bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Mertöz, "Medikal bölümünde Türkiye'de öncü olduğumuz ürünler ön plana çıkıyor. Örneğin, tek kullanımlık estetik amaçlı özel şırıngaları Türkiye'de yüzde 100 yerli sermayeyle üreten en büyük üretici biziz. Ayrıca, bir akciğer hastası olarak, akciğer hastalarının kullandığı inhaler ürünleri çok önem verdiğim bir ürün grubumuz. Bu konuda da büyük bir mesafe katettik. Yeni bir inhaler cihazının otomatik makinalarını ve kalıbını tamamladık. Üretimine önümüzdeki günlerde başlama planımız var. Buradaki yatırımımız Ar-Ge masrafları hariç 1 milyon euroyu geçti" dedi. - ANKARA