Elektrikli otobüsler ilk gün 9 bin 500 yolcu taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından TEKNOFEST ile birlikte hizmete alınan Türkiye'de bir ilk olan lityum pilli elektrikli otobüsler, ilk gün 2 bin 500 kilometre yol yaptı ve 9 bin 500 yolcu taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından TEKNOFEST ile birlikte hizmete alınan Türkiye'de bir ilk olan lityum pilli elektrikli otobüsler, ilk gün 2 bin 500 kilometre yol yaptı ve 9 bin 500 yolcu taşıdı.

Geri kazanım teknolojisi de bulunan elektrikli otobüslerin hızlanırken harcanan enerjiyi yavaşlarken de geri kazandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, böylece şehri hem verimli hem çevreci hem karbon salınımını azaltan hem de gürültü anlamında çevreye duyarlı bir toplu taşıma ağı ile buluşturduklarını ifade etti.

ASELSAN ve bir otomotiv firması iş birliği ile üretilip test sürüşleri tamamlanan lityum pilli yerli elektrikli otobüsler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te hizmete alındı. 15 dakikada şarj olan elektrikli otobüsler için şehrin farklı noktalarında şarj istasyonu oluşturuldu. Samsun'un toplu taşıma hizmetlerinde fosil yakıtlı araçlar yerine kullanılacak, Türkiye'de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerle, TEKNOFEST KARADENİZ'in düzenlendiği Samsun-Çarşamba Havalimanı ile Fuar ve Kongre Merkezi alanı arasında çevreye duyarlı ulaşım sağlanıyor. İlk gün elektrikli otobüsler 10 araçla 50 sefer yaparak 2 bin 500 kilometre yol kat etti ve 9 bin 500 yolcu taşıdı.

Dikkat çeken özellik

Elektrikli otobüslerde dikkat çeken başka bir detay ise geri kazanım teknolojisine sahip olması. Bu özelliği ile menzilini yüzde 10 artıran otobüsler, kilometre başına maliyetleri daha da düşürüyor.

TEKNOFEST'in açılışı ile birlikte halkın hizmetine sunulan otobüslerin ilk günkü performanslarının oldukça yüksek olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, "Böylece kentimizi hem verimli hem çevreci hem karbon salınımını azaltan hem de gürültü anlamında çevreye duyarlı bir toplu taşıma ağı ile buluşturduk. Yıl sonunda da hizmet veren elektrikli otobüs sayımız 20 olacak. TEKNOFEST sonrasında ise otobüsler şehir içinde hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan ise, "ASELSAN ile birlikte çalışılan elektrikli otobüs projesinde şu an için birinci faz otobüslerimizi ve şarj istasyonlarımızı teslim aldık. TEKNOFEST'in açılışı ile birlikte de halkımızın hizmetine sunduk. Gerçekten ilk günkü performansları gayet güzel. Sürekli teknik analizleri de yapılıyor. Peki, elektrikli otobüsler Samsun halkına ne kazandıracak? Bir defa daha düşük girdi maliyetleri sebebiyle daha düşük toplu taşımın önünü açacak. İkincisi çevre kirliliği ve üçüncü gürültü kirliliğini azaltacak. Ayrıca tasarım yapılırken kullanılmayan enerjinin geri kazanılarak tekrar sistemden kullanılmasını sağlayan rejeneratif döngüsü var. Araçlar kendi süratleri ile giderken yavaşlama ihtiyacı olduğunda motorlardaki dönme kuvvetini bataryayı şarj etmek için kullanıyor. Yaklaşık olarak yüzde 10'a yakın bir enerjinin geri kazanımını sağlıyor. Yani 90 kilometre yol yapan bir aracın 9 kilometresi enerji üretilmeden yani maliyeti azaltarak yol almasını sağlıyor. Bu kazanım ile otobüs harcadığı enerji miktarını azaltarak kilometre başına maliyetleri daha da düşürüyor" diye konuştu.

Sıfır karbon salınımı ile çalışıyor

ASELSAN ekibinden Elektrikli Otobüs Projesi'nin Proje Yöneticisi Onur Kazancı, "Otobüslerimiz zaten öncelikli olarak çevreci otobüs. Elektrik enerjisiyle sıfır karbon salınımı ile çalışıyorlar. Elektrikli otobüs olmasının getirdiği avantajlardan biri de geri kazanım teknolojisi. Araçlarla hızlanırken harcadığımız enerjiyi yavaşlarken geri kazanıyoruz. Aynı şekilde yokuş çıkarken harcanılan enerjiyi de yokuş inerken geri kazanıyoruz. Yaklaşık yüzde 10'a yakın geri kazanım kazanıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN