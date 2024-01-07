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Elektrikli bisikletleriyle kıvılcımlar çıkartıp trafikte tehlikeli hareketler yaptı

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Eskişehir'de elektrikli bisikletlerinin park ayaklığıyla kıvılcımlar çıkartarak tehlikeli hareketler yapan gençler hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. Sosyal medyada paylaşılan videoyu görenler gençlere tepki gösterirken, şans eseri bir kaza yaşanmadığı öğrenildi.

Elektrikli bisikletleriyle kıvılcımlar çıkartıp trafikte tehlikeli hareketler yaptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de elektrikli bisikletlerinin park ayaklığıyla kıvılcımlar çıkartarak tehlikeli hareketler yapan gençler hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.

Eskişehir'de 2 genç, elektrikli bisikletleriyle yolun ortasında park ayaklıklarını zemine sürterek kıvılcımlar çıkarttı. Hem kendi canlarını hem de çevreyi riske atacak hareketler yapan gençler seyir halindeyken cep telefonunu birbirlerine vererek o anları kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan videoyu görenler gençlere tepki gösterirken, şans eseri bir kaza yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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