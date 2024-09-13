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Elektrik Ustası Resulhan Kozan, 2 Elle Resim Çizmesi ve Yazdığı Kitaplarla Biliniyor

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan elektrik ustası Resulhan Kozan, 2 elle resim çizmesi ve yazdığı kitaplarla tanınıyor. Üniversite mezunu olan Kozan, inşaatlarda elektrik ustalığı yaparken aynı zamanda resim çizmeyi öğrendi ve kitaplar yazdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan elektrik ustası Resulhan Kozan, 2 elle resim çizmesi ve yazdığı kitaplarla biliniyor.

Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Resulhan Kozan, inşaatlarda elektrik ustalığı yaparak kazanç elde ediyor. Üniversite mezunu olan Kozan, resim sanatına olan ilgisiyle 2 elle resim çizmeyi Youtube'den izlediği videolarla öğrendi. Binlerce kez deneme yaparak 2 elle resim çizme yeteneğini geliştiren Kozan, sıkılmadan ve pes etmeden defalarca yaptığı çalışmalarda kendini geliştirdi. İnşaattaki ressam Kozan, resim çizmenin yanı sıra 'Mikayel: Çetin Günler ve Mutluluğun 50 Sırrı' adlı iki kitapta yazmayı başardı.

"İki elle aynı anda resim çizmek için binlerce kez denemeler yaptım"

Binlerce kez deneme yaparak 2 elle resim çizme yeteneğini geliştirdiğini dile getiren Kozan, "Elektrik ustasıyım, iki elimle iki resim çiziyorum. Bir yerlere gelmek istiyorum. Bu yüzden hevesliyim ve hırslıyım. 2 yıldır resim çiziyorum. YouTube da araştırdım ve iki elle aynı anda 2 resim çizmek aklıma fikir olarak gelmişti. Bunu kimsenin yapmadığını öğrendim. Bir fark oluşturmak için bu alana yöneldim. İki elle aynı anda resim çizmek için binlerce kez denemeler yaptım. Binlerce kez deneyerek başardım. Resmin yanında iki kitapta yazdım. Gündelik olarak elektrik ustalığı yapıyorum. Bazı zamanlar ustaya yardımcı olmak için geliyorum" dedi.

"İyi ve güzel resimleri var "

İnşaatların Salvador Dali'si olan Kozan'ın ustası olan Hasan İsmailoğlu, "Elektrikçilik mesleğini yapıyorum. Arkadaşı iyi tanırım. Kendisi elektrik ustasıdır. Bazı zamanlarda gelir bize yardım eder. Bir de kitap yazar ve resim çizer. İyi ve güzel resimleri var. Resimlerini beğeniyorum. Çok iyi yapıyor ama kendini biraz daha geliştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Reyhanlı Güncel Yerel Yaşam Kozan hatay

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