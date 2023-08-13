Elektrik ustası budadığı elma ağaçlarından iş yerine avize yaptı

KONYA - Konya'da 42 yıldır elektrik ustalığı yapan 65 yaşındaki Ziyat Baylan, evinin bahçesinde bulunan elma ağaçlarını budadıktan sonra dalları atmayıp iş yerine avize yaptı.

Konya'da emekli olduktan sonra evinin bahçesiyle uğraşmaya başlayan 65 yaşındaki Ziyat Baylan, elma ağaçlarını budamaya başladı. Budadığı ağaç dallarını atmak için toplayan 42 yıllık elektrik ustası Ziyat Baylan, dalların şeklini avizeye benzetme fikri üzerine dalları iş yerine götürdü. Ziyat Baylan, temizlediği dalları oydu, elektrik bağlantı kablolarının bağlantılarını yaparak avize yapmayı başardı.

"Çöpe atmak için topladığım da ben bunu avize yapar mıyım, fikri geldi aklıma"

Gezmeye gittiği yerlerde uygun ağaç dallarını toplayarak avize parçasında kullandığını anlatan Ziyat Baylan, "Bahçemde elma ağacı vardı, onun dalını kesmiştim. Dalı attım yere daha sonra dalları çöpe atmak için topladığım da ben bunu avize yapar mıyım, fikri geldi aklıma. Yaparım dedim ve denedim. Dükkana getirdim onunla başladım. Yaptım ve güzel oldu. Hoşuma da gitti. Devamını da getirdim. Gittiğim yerlerde, şekilli ağaçları topladım burada yapıyorum. Her işin olduğu gibi bu işinde elbette bir zorluğu var ama zevkli iş. İnternetten falan görüyoruz ipin içerisinden kabloyu geçiyorlar ama ben ağacı oyarak içerisinden kablo geçiriyorum, kablolar görünmüyor. Tabi bunu da böyle yapınca insan haz alıyor ve yorgunluk gidiyor" dedi.

"Fiyatları duyunca sadece bir odun diyorlar"

İl dışına yaptığı avizelerden gönderdiğini belirten Ziyat Baylan, "Bizim bu bölgede ilk önce çok hayretle soranlar oldu. Nasıl yaptın, ne kadar uğraştın, falan diye ama tabi tarifi mümkün değil. Ama en son aldığım tepki fiyatını soranların tepkisi oldu. İnternet ürünlerine göre yüzde 50 daha uygun olmasına rağmen fiyatları duyunca sadece bir odun diyorlar. Ama benim el emeğimi işçiliğimi unutuyorlar. Bizim bu bölgede hiç satılmadı. Genellikle diğer illere Konya'da ise Meram bölgesine çok sayıda avize sattım" ifadelerini kullandı.

"Değişik şekilleri olursa o zaman daha güzel ürünler ortaya çıkıyor"

Bir çok ağaçtan avize yaptığını anlatan Ziyat Baylan, "Müşterilerimi numune olarak getirirse yapabilirim. Ama benim elimdeki numunelerden olursa hemen yapıp teslim edebilirim. Özel isteğe göre de ağaçları işleyerek avize yapabilirim. Mesela bir ürün hazırladım ikili ve tekli avize onları teslim ettikten sonra tekrar yaptım bu şekilde olursa yapıyorum. Ben bu ürünleri yaparken ağaç seçmiyorum. Dut, iğde, elma, diş budak ve meşe ağalarından yapıyorum. Bana yeter ki ağaçlar şekil olsun. Değişik şekilleri olursa o zaman daha güzel ürünler ortaya çıkıyor. Dut ağaçları genellikle daha güzel oluyor. Fiyatları ise 350 liradan başlıyor, 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Gençlerimize tavsiye ederim, destek isteyen olursa da gösteririm"

Gençlere azmin sonunda başarı olduğunu hatırlatan 42 yıllık elektrik ustası Ziyat Baylan, "Azim edilirse, azmin elinden hiç bir şey kurtulmaz ve yapılır. Yapılan iş sevilerek yapılırsa, başarılı olurlar. Ben ilk yaptığımda uğraştım, zevkle yaptım çünkü gerçekten severek yapıyorum. Şimdiki gençler bizden daha beceriklidir. Gençler yaparlarsa daha iyi olur. Sanatları olur. Sanat altın bileziktir. Sanat ne demek, sabırlar uğraşmak demektir. Ben gençlerimize tavsiye ederim, destek isteyen olursa da gösteririm" diye konuştu.