Elektrik tellerine takılan karga böyle kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik tellerine takılan karga böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Vahit Olcay - Yerel
 - Güncelleme:

Elektrik tellerine takılan karga böyle kurtarıldıBİTLİS Bitlis'te elektrik tellerine takılan karga, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerince kurtarıldı.

Elektrik tellerine takılan karga böyle kurtarıldı

BİTLİS Bitlis'te elektrik tellerine takılan karga, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerince kurtarıldı.

Mutki ilçesine bağlı Çatak köyünde karganın tellere takıldığını gören vatandaşlar, durumunu VEDAŞ'a bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen VEDAŞ çalışanları, köye giderek kargayı tellerden kurtardı. Tellerden kurtulmak için çaba gösterirken her iki ayağında da kırıklar meydana gelen karga, ekipler tarafından tedavisinin yapılması için veterinere götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Yerel

Bitlis Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title