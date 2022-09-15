Elektrik prizinden çıkan yangın paniğe neden oldu Yerel Haberler Elektrik prizinden çıkan yangın paniğe neden olduAYDIN Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evin mutfak kısmında elektrik prizinden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Elektrik prizinden çıkan yangın paniğe neden oldu AYDIN Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evin mutfak kısmında elektrik prizinden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerinde bulunan apartmanın ikinci katında bulunan B.Ü'ye ait evin mutfak kısmındaki elektrik prizinden yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokak üzerinde çift taraflı park yapan araçlardan dolayı yangına ulaşmada güçlük yaşadı. Zor da olsa bölgeye ulaşan ekipler eve girerek yangına müdahale edip söndürdü. Evin mutfak kısmında büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir İtfaiye Nazilli Aydın Yerel Haberler

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