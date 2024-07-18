Elektrik panosundan çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Karabük'te elektrik panosundan çıkan yangın eve sıçramadan kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Kayabaşı Mahallesi Çaylı Sokak'ta meydana geldi. Asım K.'ye ait iki katlı evin zemin katında elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerin polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın evin içine sıçramadan söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK