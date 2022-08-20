Elektrik faturalarını azaltmak için yakıtsız çalışan jeneratör üretti

Silivri'de yaşayan fabrika işçisi Ali Diker, elektrik faturalarını azaltmak yakıtsız çalışan jeneratör üretti. Projesi hakkında bilgi veren fabrika işçisi Ali Dikel, proje geliştirildiği zaman bir evin ısınması da dahil tüm elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi. Bu projeyi maaşından artan parayla geliştirdiğini belirten Dikel, elektrik faturasını nasıl düşürebilirim diye düşünürken aklına gelen fikri hayata geçirdiğini anlattı.

"Maaşımdan artan parayla geliştirdim"

Dikel, projesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 yıldır bu sistem üzerinde çalışıyorum. Fabrika işçisiyim. Aldığım maaştan kira ve diğer giderlerimi karşıladıktan sonra artan cüzi rakamlarla bu sistemi geliştirdim. En küçük malzemesinde bile mesela tornacı küçük bir iş diye yapmıyor. Küçücük bir parça için bile aylarca beklediğim oldu. Kullandığım parçaların çoğunu kendim yaptım. Bir ayda yapılması gereken sistemi 2 yılda ancak bitirebildim." dedi.

"Kişiye özel elektrik sistemi yaptım"

Kişiye özel elektrik sistemi yaptığını dile getiren Ali Dikel, "Sistem 1,8 KW gücündedir. Prototip olduğu için etrafını kartonlarla kapattım. Patent kurumuna müracaatımı yaptım. Sonuç bekliyorum. Kendi kendini beslemekte, dışarıdan herhangi bir yakıt almadan, benzin, mazot, su, elektrik gibi hiçbir yakıta ihtiyacı yok bu sistemin. Kişiye özel elektrik sistemi yaptım. İstediğiniz yere alıp götürün, düğmesine basın çalışsın, elektrik üretsin. Hiçbir fatura ödeme derdiniz olmayacak" diye konuştu. - İSTANBUL