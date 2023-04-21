Elektrik akımına kapılarak kolunu ve bacağını kaybeden gencin yürüme hayali gerçekleşti

Van'ın İpekyolu ilçesinde evinini damını temizlediği sırada kapıldığı elektrik akımı nedeniyle sağ bacağı ile sol kolunu kaybeden Şirin Şahin'in tekrar yürüme hayali gerçekleşti.

İpekyolu ilçesine bağlı Yenimahalle'de yaşayan Şirin Şahin (19), bir yıl önce evlerinin damındaki karı temizlerken elektrik akımına kapılarak sağ bacağı ile sol kolunu kaybetti. Şahin'in yardım çağrısına kayıtsız kalmayan bir hayırsever, gencin hayalini gerçekleştirdi. Aldığı protez bacağı Şirin'e teslim eden hayırsever Rıfat Yıldız, gencin yardım talebine duyarsız kalamadıklarını belirterek, "Şirin kardeşimiz artık gezebilecek ve toplum içerisinde yürüyebilecek. İnşallah önümüzdeki zamanlarda kolunu da yapmaya çalışacağız" dedi.

Protez bacağına kavuşan Şirin Şahin ise mutluluğunu ifade ederek, "Eski hayatıma kavuştum. Rabbim ondan razı olsun" diye konuştu.

Ev ev dolaşarak akrabalarının bayramını kutlayan Şahin, bol bol şeker topladı. - VAN