Elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti Yerel Haberler Elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti Çorum'da elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti ÇORUM - Çorum'da elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Olay, Gülabibey Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Abdullah 2. Sokak üzerinde bir apartmanda yaşayan Mumine Basim Mutar ekmek yapımında kullanılan elektrikli ekmek sacından elektrik akıma kapıldı. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent — Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022 Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Çorum Yerel Haberler

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