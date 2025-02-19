Elekçilik Mesleği Yok Olma Tehdidiyle Karşı Karşıya

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 50 yıldır elekçilik yapan Mehmet Ekşiler, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda teknolojiye direnerek mesleğini icra eden Mehmet Ekşiler, önceden un fabrikalarında yoğun talep gören eleklerin artık tercih edilmediğini belirtti. Ekşiler, önceden günde 200 - 300 elek yaptığını ancak eleman yetiştiremediği için bu sayının günümüzde 10 taneye kadar düştüğünü söyledi. Geleneksel el sanatlarının teknolojiye direnmekte zorlandığını vurgulayan Ekşiler, eleman yetiştiremediği için mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"Eğer mesleğe sahip çıkan olmazsa, bu meslek yok olup gidecek"

Elekçilik mesleğinin zor durumda olduğunu ifade eden usta Ekşiler, "Yeni çırak yetişmiyor, kalfa yetişmiyor. Kendi çocuklarımız bile bu mesleği devam ettirmiyor. Son birkaç yılda biraz ilgi görse de önümüzdeki 3-5 yıl içinde biz de meslekten çekildiğimizde, bu işi yapan kimse kalmayacak. Eskiden un fabrikalarında elek kullanımı çok yaygındı. Ancak artık fabrikalara elenmiş un doğrudan ulaşıyor. Bu yüzden elekler eskisi kadar tercih edilmiyor. Önceden günde 200-300 elek yaparken, şimdi günde ancak 10 tane üretebiliyorum" dedi.

"Elekçilik yaklaşık 100 yıl önce ortaya çıkmıştı"

Elekçilik mesleği ile ilgili bilgi veren Ekşiler, "Elekçilik yaklaşık 100 yıl önce ortaya çıkmıştı. Ondan önce yoğurt süzmek için kullanılan tülbentler vardı. Tülbentlerin yerini elekler aldı ve elekçilik mesleği başladı. Ancak artık biz bile elek yapmayı bıraktık, daha çok al-sat işiyle uğraşıyoruz. Çünkü mesleği sürdürecek insan yok. Kendi çocuklarımız bile bu işi yapmak istemiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP