Eldivan Gençlik Festivali coşkuyla kutlandı - Haberler

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Eldivan Gençlik Festivali coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eldivan Gençlik Festivali coşkuyla kutlandı

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde düzenlenen "Eldivan Gençlik Festivali" düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'nın Eldivan ilçesinde düzenlenen "Eldivan Gençlik Festivali" düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

"19 Mayıs Gençlik Haftası Kutlamaları" çerçevesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "Gençliğe Farkındalık" projesi çerçevesinde, Eldivan Kaymakamlığı, Eldivan Belediyesi ortaklığı ve ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş'ın katılımıyla "Eldivan Gençlik Festivali" düzenlendi. Eldivan Belediye Meydanı içerisine kurulan festival alanında başta Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere kurum ve kuruluşlar açtıkları stantlarla ürün ve çalışmalarını tanıttı.

Stantların dışında özellikle çocuklar ve gençler müzik eşliğinde halay çekip doyasıya eğlendi. Festival alanını ziyaret eden ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Murat Yıldırım, stantları tek tek gezerek ürünler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı ve büyük emeklerle hazırladıkları çalışmalar için tebrik etti. Gençlik Festivalinde sanatçı Nuray Aslaner verdiği canlı konser ile Eldivanlıları coşturdu. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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