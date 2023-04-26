Elbistan'dan Havza'ya teşekkür ziyareti

Depremlerin merkez üslerinden biri olan Elbistan'dan iş insanları Havza'ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler.

Elbistanlı iş insanları Veli Özcan ve Murat Alkaya, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i Havza Kaymakamlığı makamında ziyaret ettiler.

Veli Özcan ve Murat Alkaya ziyarette Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'e deprem sonrası Elbistan'da yapılan çalışmalar ve yardımlar için teşekkür ederken, Havza bölgesinde çerezlik ayçiçeği yetiştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundular.

İş insanlarından Veli Özcan depremin ardından ikinci günü sabah saatlerinde Elbistan'a ilk yardım tırının Havza'dan geldiğini ifade ederek; "O tır bizim için umudun ve yalnız olmadığımızın vücut bulmuş hali idi. Ertesi gün ise kar yağışı ile birlikte sokaklarda ve caddelerde can kurtarma derdinde dolaşıyoruz, diğer taraftan enkazlardan sesler geliyor. Yollar kapalı, alt yapı bitmiş, sular kesik ve hiç kimseye ulaşamıyoruz. Üçüncü gün Sayın Kaymakamım ve ekibi Hızır gibi yetişti. İlk yardım tırının Havza'dan gelmesinin ardından Havza Kaymakamımızın ve ekibinin gelmesi ile birlikte Elbistan'da güzel gelişmeler yaşanmaya başladı. Cengiz beyin talimatı ile OSB'de kurulan koordinasyon merkezi ile yardımlar koordineli yapılmaya başladı. İlk yardım tırının bölgeye geldiğini sadece Elbistan değil, tüm deprem bölgesi biliyor. Eksi 35'leri bulan soğuklarda kısa sürede köy köy, kasaba kasaba yardım dağıtılmaya başlandı. Sağ olsunlar Havzalı analarımız, babalarımız, kardeşlerimiz bizlere ellerinde ve ceplerinde ne var ise gönderdiler. Bizler bunu biliyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın Havza'da organize ettiği yardımlar ile Elbistan halkının karnı doydu, sırtı ısındı. Bizler bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Artık Samsun Havza bizim için çok ayrı bir noktada. Havza halkına, Havza Kaymakamımız Cengiz Nayman'a, Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e ve bize destek olan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Havzanın ve Havzalı kardeşlerimiz bize olan desteklerini gördükten sonra Havza çiftçimize daha fazla gelir sağlayacak olan çerezlik ay çekirdeği ekimi yaptırmayı planlamaktayım. Buradan alacağımız neticeler ile Havza OSB'de kuruyemiş paketleme tesisi kurarak hem Elbistan'nın hem de kardeş şehrimiz Havza'nın kalkınmasına destek olmayı hedeflemekteyiz" dedi.

İş adamı Murat Alkaya ise yapılan yardımların hızlı bir şekilde gelmeye başladığını söyleyerek; "Her gelen 100 tırın 90'ı 55 plakalı idi. Havza halkı bize dar günümüzde yardım elini uzatarak bize kardeş olduğunu gösterdi. Elbistan halkı olarak kardeşlerimizin anısını ilçemizde yaşatmak için bir caddeye Havza isminin verilmesi amacı ile taleplerimizi ilgili makamlara ilettik. Her kez den Allah razı olsun" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ziyaretlerinden ötürü Özcan ve Alkaya'ya teşekkür ederek; "Bizler Havza ve Havzalılar olarak üzerimize düşeni yaptık ve her zaman da yapmaya hazırız. Yapmış olduğumuz çalışmaların yerine ulaştığını duymak bizleri ayrıca onurlandırdı. Havzalı hemşerilerim adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman; "Her iki kardeşimizde bizler ile birlikte yardım çalışmalarına gönüllü olarak gece gündüz mücadele ettiler. Bizler oradan birer görevli değil gönüllü olarak hizmet ettik ve bundan ötürü gururluyum. Bu süreçte üç şey ile gurur duydum. İlki yaşanan depremlerin ardından ilk bölgeye ilk yardım tırının Havza'dan gönderilmesi. İkincisi ise nüfusuna göre Havza'nın bizim sorumluluk alanımıza en çok yardımı gönderen ilçelerden biri olması. Üçüncüsü ise Asarcık Kaymakamı Olan eşim Fatma Gül Nayman Hanımefendinin bana olan desteği. İnşallah bu birlik ve beraberlik ile bölgedeki yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke ve tüm deprem bölgesinde çalışmalara devam ediliyor. Öylesi bir yıkımın ardından oluşan gönül köprüleri sayesinde Havza'ya kardeşlik adına destek olma kararı alan kardeşlerimizi kutluyor ve teşekkür ediyorum. İnşallah bizlerde bu kardeşlerimize yardımcı olmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - SAMSUN