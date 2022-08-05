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Elbise dolabından yılan çıktı

Elbise dolabından yılan çıktı

Bilecik'te elbise dolabında yakalanan yılan, ekipler tarafından alınarak doğal ortamına salındı.

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Bilecik'te elbise dolabında yakalanan yılan, ekipler tarafından alınarak doğal ortamına salındı.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşın ihbarı üzerine eve gelen Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri elbise dolabındaki yılanı alarak, doğal ortamına saldı. Büyük korku ve tedirginlik yaşayan ev sahibi belediye ekiplerine teşekkür etti. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, şu ana kadar bu ve benzeri birçok vakayı takip ettiklerini belirterek, vatandaşların bu tür durumlarda zaman kaybetmeden kendilerine haber vermeleri uyarısında bulundu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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