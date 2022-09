Elazığlı Üretici: "Kesilen Hayvanlar Küpeden Düşürülmediği İçin Hayvan Sayısı Fazla Görünüyor"

Elazığ'da kesim ve et satışı yapan Halim Akbulut, Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin aksine hayvan sayısında düşüş olduğunu belirtti. Akbulut, besicilerin maliyetler nedeniyle hayvanlarını besleyemediğini, kesilen hayvanlarının küpelerinin düşürülmemesi nedeniyle sayının fazla göründüğünü ileri sürdü.

Tarım Bakanlığı, büyükbaş hayvan sayısında artış olduğunu açıklamıştı. Elazığ'da kesim ve et ihracatı yapan Halim Akbulut, bakanlığın açıkladığı rakamların doğru olmadığını belirterek, kesilen hayvanların küpesi düşürülmediği için canlı göründüğünü kaydetti. Akbulut, şöyle konuştu:

"KESİLENLERİN KÜPESİ DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN HAYVAN SAYISI FAZLA GÖRÜNÜYOR"

"İstanbul, Ankara, İzmir ve bu son 15 senedir de Karadeniz'e et veriyorum. Türkiye'de 2015'e kadar da çok düzgün bir şekilde yeterliydi. Dışarıdan getirdikleri et de besiciyi memnun ediyor, edebilecek şekilde geliyordu. Yetiştirici veya tüketici ikisi de birbirini dengeleyip ikisi de memnundular. Ama 2016-2017'den sonra sıkıntılar başladı. Türkiye'deki hayvan kıtlığı, besicinin ihtiyaçları görülmedi. Yemlerin pahalı olması nedeniyle gittikçe günden güne kötüye gitti. Ondan sonra köylü bıraktı. Büyük çiftlikler kurtarabildi kendini, ama normal besici, bundan 40-50 baş dolduran vatandaş gittikçe küçülttü veya yok oldu. Tarım Bakanımızın geçen gün televizyonlarda konuşması vardı. 'Türkiye'de biz büyük başı arttırdık' dedi. Ben buna katılmıyorum. Katılmamamın nedeni ben bu işin içindeyim. Kesilen hayvanların yüzde sekseni, küpesi düşürmediği için canlı görünüyor. Bunları arasınlar, tespit etsinler. Eğer bir ahırda 200 baş görünüyorsa, gitsinler hakikaten orada 200 baş hayvan varsa, doğrudur. Orada 200 baş olan yer, ben gittiğimde oradan 50 baş sayıyorum. Bu sıkıntıların bir türlü çözümünü yapamadılar.

"SON İKİ SENDEDİR YÜZÜ GÜLEN BESİCİ GÖRMEDİM"

Ben son 2 senedir bana malını getirip kesen, kantardan çıkıp fişini alıp yüzü güleni görmedim. Yani hepsinin bu sene 100 tane hayvan büyükbaş kesen adam 50 tane alamaz oldu. Artık bilemiyorum, hükümetimiz buna bir çare, çözüm getirmeli. 1 kilo arpa geçen sene bu vakitlerde 3 bin liraydı, bugün 7 bin. Bütün bu sorunlar sıkıntı. Devletin buna bir an önce el atması gerekiyor. Gittikçe, günden güne ağırlaşıyor, bitme noktasına getiriyor besiciyi. Bizim mağazalar da diyor ki şimdi ben mağazalarda bu fiyata ucuz ev sattırıyorum. Mağazada ucuz et sattırıyorsa bu fiyatı yerinde düşürsün. O alıyorsa 100'e, satıyorsa 80'e yanındaki yetişen kasap alıyorsa 100'e; o eti 120'ye satacak ki kendini kurtarsın. Yani bir yandan vatandaşa ucuz et yediriyorum da öbür yanda da esnafı bitirmek doğru bir şey değildir. Ben buna katılmıyorum, bunun bir an önce bunun hepsini bir çözün.

"VATANDAŞA UCUZ ET YEDİRİRKEN ESNAFI DA DÜŞÜNMEK LAZIM"

Eğer herkese ucuz bir şey yaptırmak istiyorsa, herkese rahatlıkla evine ekmek götürmesini istiyorsa, esnafı da düşünmesi lazım. Bir yandan vatandaşa ucuz et yediriyorsa, öbür tarafta esnafı da kurtarmak zorunda. Orada 70-80 liraya et satıyorsa kasabın maliyeti zaten 120 liradır. 120 liraya et alan adam ya dükkanını kilitleyecek ya da ülkede ne kadar esnaf varsa o zaman herkes kapatsın çekip gitsin. Bu da vatandaşlara acaba karşılayabiliyor mu? Acaba vatandaşlar bu ihtiyacını görebiliyor mu bunu? İnşallah bir an önce düzeltmesini istiyoruz. Et kurumları mağazalarında ucuz değil de buna genel olarak bir çözüm getirmesini istiyoruz. Bunun için bir an önce bunu geciktirmeden genel bir çözüm getirmeleri gerekiyor."