Elazığlı Öğrenciler Filistin'e Destek İçin Yardım Topladı

Elazığ'da ortaokulu öğrencileri Filistin'e destek için aralarında topladıkları parayı Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi.

Ziver İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Hüseyin Atilla ve Hasan Naki Özendi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Muhammed Yetek ile Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özdal Göktaş'ın rehberliğinde, arkadaşlarıyla birlikte Gazze'deki kardeşlerine destek olmak amacıyla aralarında yardım topladı. Topladıkları yardımı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Şubesine teslim eden öğrenciler, bağışı İl Müftü Yardımcısı Dr. Mustafa Fırat'a takdim etti.

İl Müftü Yardımcısı Dr. Mustafa Fırat, öğrencilerin bu anlamlı davranışından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür ederek, "Bu hassasiyet, çocuklarımızın gönüllerinde filizlenen iyilik tohumlarının en güzel göstergesidir. Rabbim bu samimi yardımları kabul eylesin" dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ELAZIĞ