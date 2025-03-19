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Elazığlı Hayırsever, Gazze İçin Dairesini Sattı

Elazığlı Hayırsever, Gazze İçin Dairesini Sattı
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Elazığ'da bir hayırsever, Gazze'deki mazlumlara destek olmak amacıyla dairesini satarak Yetimler Vakfı'na bağışladı. Osman Düzgün, bu fedakarlığı ile Gazze'deki insani dramın giderilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Elazığ'da hayırsever bir vatandaş, Gazze'deki mazlumlara destek olmak amacıyla bir dairesini satarak Yetimler Vakfı'na bağışladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan insani dram karşısında, Türkiye'deki hayırseverler desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu desteklerin en anlamlı örneklerinden biri de Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan Osman Düzgün'den geldi. Dairesini satan Düzgün, elde ettiği geliri Gazze'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Yetimler Vakfı'na bağışladı.

Vakfın Kovancılar Temsilcisi Muhammet Kılınç, "Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ortaya çıkan insani dram Türkiye'deki hayırsever kardeşlerimizi harekete geçiriyor. Bu bağlamda Osman Düzgün, Gazze'ye destek amacıyla büyük bir fedakarlık göstererek bir dairesini satıp vakfımıza teslim etti. Bu tür bağışlar Gazze'deki kardeşlerimize umut olsun" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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