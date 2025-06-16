Elazığlı Genç İştahıyla Şaşırtıyor: 15 Lahmacun ve Yemek Yarışları

Elazığlı Genç İştahıyla Şaşırtıyor: 15 Lahmacun ve Yemek Yarışları
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Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki Veysel Güler, 70 kilo ağırlığıyla dikkat çekiyor. Bir oturuşta 15 lahmacun yiyebilen Güler, yemek yarışlarında 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor ve yemek yeme tutkusunu hobi haline getirdiklerini ifade ediyor.

Elazığ'da yaşayan 70 kilo ağırlığındaki bir genç, iştahıyla dikkat çekiyor. 15 lahmacunu tek başına yiyebilirken yemek yarışlarında 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor.

Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki Veysel Güler, yemek yeme konusundaki iştahıyla hem ailesini hem çevresindekileri şaşkına çeviriyor. 70 kilo ağırlığında olan Güler, bir oturuşta 15 tane lahmacun yiyor. Yemek yarışlarında 110 kiloluk rakipleriyle mücadele eden genç, yemek yemenin kendisi için bir hobiye dönüştüğünü ifade etti.

"Yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum"

Yemek yedikçe daha da acıktığını belirten Güler, "70 kiloyum. 15 tane lahmacun yiyeceğim demiştim ve yedim. Yemek yemek benim için bir hobi. Midemin bir garipliği var, iştahım kesilmiyor. İki lahmacun yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum. İştahım geldikçe geliyor. Ben de yiyorum. Bu şekilde yemek yediğimi görenler benimle yarışmaya giriyorlar. 110 kilogram ağırlığındaki adamlarla yemek yarışı yapıyoruz. Çevredekiler dahil herkes şaşırıyor. Örneğin, evde tavuk veya pasta yapıldığı zaman bir tane aileye yapılır, bir tane de bana yapılır. Bizim evde yemek piştiği zaman iki aileye pişiyormuş gibi oluyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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