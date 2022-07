Elazığlı Esnaf Prim Zamlarına Tepkili: "Neden Küçük Esnafın Üzerine Gidiliyor?"

Elazığ Berberler ve Kuaförler Oda Başkanı Nizamettin Türkoğlu, BAĞ-KUR ve SGK primlerine gelen zamma tepki gösterdi. Türkoğlu, "Asgari ücrete zam yapıldı, bundan büyük bir keyif aldık ama anlamadığım bir konu var. Bu asgari ücrete zam geldikten sonra neden küçük esnafın üzerine daha çok gidiliyor? Bir yıl içerisinde yüzde 100 BAĞ-KUR'a zam, yüzde 200- 250 elektriğe zam, doğalgaza zam, kira ve her şeye zam geldi. Maalesef küçük esnaf olarak çok tepkili ve sitemliyiz" dedi.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından küçük esnaf, özellikle BAĞ-KUR ve SGK primlerindeki artışlardan dolayı sıkıntıya girdiklerini belirtti. Elazığ Berberler ve Kuaförler Oda Başkanı Nizamettin Türkoğlu, şunları söyledi:

"KÜÇÜK ESNAF OLARAK ÇOK TEPKİLİ VE SİTEMLİYİZ"

"Bilindiği üzere bundan yaklaşık 10 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücrete zam yaptı. Tabii ki bundan büyük bir keyif aldık. Asgari ücretle çalışan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum ama anlamadığım bir tek konu var. Bu asgari ücrete zam geldikten sonra neden küçük esnafın üzerine daha çok gidiliyor? Yani küçük esnaf gerçekten bütün süreçlerden geçiyor. Bir yıl içerisinde yüzde 100 BAĞ-KUR'a zam, yüzde 200- 250 elektriğe zam, doğalgaza zam, kira ve her şeye zam geldi. Maalesef küçük esnaf olarak çok tepkili ve sitemliyiz. Rabbim küçük esnafın yar ve yardımcısı olsun çünkü berberler günübirlik geçinen meslektaşlarımızdır. Günübirlik geçinen esnaflar gerçekten büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıda biz devlet büyüklerimizden ve ilimizi yöneten büyüklerimizden talebimiz, ne olursa olsun gerçekten BAĞ-KUR, elektrik ve doğalgazın indirimini istiyoruz. Çünkü esnafın ayakta durabilmesi için bu tür destekleri alması gerekiyor. Bu tür destekleri almadığı müddetçe gitgide esnaf artık kepenk indirmek durumunda. Çünkü maalesef kötü bir süreç geçiriyoruz.

"BAĞ-KUR, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINDA İNDİRİM İSTİYORUZ"

Bu süreç de sadece Elazığ esnafıyla ilgili değil. Türkiye'nin omurgası küçük esnaftır. Çünkü küçük esnaflar olduğu müddetçe devlet ve millet güçlü olur. Bu konuda devletimizin esnafa destek vermesini istiyoruz. Küçük esnaf sıkıntı içerisinde döne döne ifade ediyoruz. Çünkü gerçekten BAĞ-KUR'u nizami yatıranlar 1 milyar 900'den 2 milyar 300'e kadar çıktı. SSK'lar 2,5 milyara yakın çıktı. Bugün bir küçük esnaf yanında SSK'lı bir eleman çalıştırıyorsa bunun maliyeti 10 bin TL'ye yakındır. Bu konuyla alakalı gerçekten çok çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Bunu acil olarak devlet büyüklerimize tekrar sesleniyoruz. Esnafın BAĞ-KUR, elektriği ve doğalgazında indirim istiyoruz. Çünkü küçük esnaf gitgide batmak üzere, batıyor gitgide. Çünkü en küçük bir esnafın maliyeti, kirası, elektriği, doğalgaz, BAĞ-KUR'u normal gideri 10 bin TL. Yani bu esnaf aylık 10 bin TL aylık kazanabiliyor mu merak ediyorum. Çünkü gerçekten kazanamıyoruz, kazanamadığımız gibi de her gün eksiye gitmeye devam ediyoruz. Çünkü BAĞ-KUR'u mu ödeyelim, elektriği mi ödeyelim, dükkan kirasını mı ödeyelim, evin giderini mi ödeyelim? Yani büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Artık küçük esnaf diye bir şey kalmadı.

"ORTA HALLİ İNSAN KALMADI YA ZENGİNSİN YA FAKİRSİN"

Bu ülkede 3 çeşit insan yaşardı. Zengin, fakir, orta halli. Ben şuna inanıyorum. Türkiye'de iki sınıf insan var. ya zenginsin ya fakirsin çünkü orta halli olan hiçbir esnaf, hiçbir vatandaş kalmadı. İnşallah gidişatımızı rabbim hayırlı eder. Ama ben gidişatın iyi olduğunu görmüyorum. Tekrardan burada son bir cümlemi kullanıp konuyu kapatmak istiyorum. Küçük esnafın ayakta kalabilmesi için esnafa destek verilmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yılda bir defa 120 TL vergi veriyorduk. O vergiden bizi muaf ettiler. Allah razı olsun. 120 lira hiçbir esnafı bitirmez. Ama bu son gelen zamlar gerçekten küçük esnafı zora sokmuştur. Küçük esnaf gün be gün gittikçe kan kaybetmeye başlıyor. Bu sesimizi sizin aracılığınızla da devletin büyüklerimiz bunları duyar, bir an önce küçük esnafa el atarlar çünkü küçük esnaf biterse her şey biter."

"BAĞ-KUR PRİMİNE 6 AYDA 2. KEZ ZAM YAPILDI"

Elazığ'da 18 yıldır kuaförlük yapan Mücahit Baysal, Bağ-Kur primlerine 6 ayda bir yılda iki kez zam geldiğini belirterek, birçok esnafın henüz primlere gelen zamların bilincinde olmadığını söyledi. Küçük esnafın derdini anlatabileceği bir kriz masası oluşturulmasını istedi. Baysal şunları söyledi:

"Meslekte 18. yılındayım. 4 yıldır kendi salonumu işletiyorum. Genel olarak esnaf olarak büyük sıkıntı içerisindeyiz. Elazığ genelinde bu sıkıntı daha da fazla. Depremin ve pandeminin yoğunluğu ve bir de son zamanlarda enflasyondan etkilenen küçük esnaftan biri olarak, küçük esnaf daha çok etkilendi. Bu esnafın sıkıntılarını sayarak bitiremeyiz. Birkaç tanesini özet geçeyim en son yakın zamanda yapılan BAĞ-KUR primi olsun, bin 450 TL'ydi indirimli olan, bin 900'e çıktı 2 bin 200'den 1900'e indirimli hali çıktı. Bu esnafı büyük derecede yoracak gibi görünüyor. Çünkü bunun bedelini sadece dükkan kirası olarak görünüyordu şimdi BAĞ-KUR eklendi, elektrik faturası, kira bu esnafın sıkıntılarını daha da yükseltti.

"BİR KRİZ MASASI KURULMASINI İSTİYORUZ"

Yetkililerden esnaflara yönelik bir kriz masası oluşturmasını istiyoruz. Çünkü kriz masasında bizim derdimizi anlatabileceğimiz ve derdimizi anlayabilecek insanların olup bir üst makama gitmesini istiyoruz. Devletimizin gücünü ve devletimizin kuvvetli olduğunu biliyoruz. Yeter ki doğru insanlar tarafından, doğru kişilere iletilsin.

Çoğu esnafımız da bunun bilincinde değiller ve farkında değil bu zammın geldiğinden. 6 ay önce yapıldı en son bu da ikinci zam olarak geldi esnaf bunu insanlara, müşterilerine anlatamıyor. Muhatap direkt esnafın kendisi görünüyor. Küçük esnaf olunca direkt muhatap oluyoruz. Büyük esnaf olsa, kurumsal olsa 'işine geliyorsa' mantığı var. Ama küçük esnafta o mantık yok, samimiyet var. Bunu anlayabilecek insanlara ihtiyaç var inşallah da tez zamanda yetkililerden açıklama bekliyoruz."

"HERŞEYE 3 KATI ZAM GELMİŞ AMA BEN 3 KATI ZAM YAPAMIYORUM"

Elazığlı berber Soner Ayvan gelen zamlara tepki göstererek, "Her şeye 3 kat zam gelmiş. Ama ben 50 TL'ye yaptığım tıraşı 3 kat artırıp 150 TL yapamam. Çıkartırsam müşteri kaybederim" dedi. Ayvan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malzemenin ücreti elektrik, doğalgaz ya da sigorta BAĞ-KUR ödemelerine gelen zamlar her şey 3 kat oldu, ama biz kendi mesleğimiz olarak yaptığımız saçlara 3 kat zam yapamayız. Hani 50 liraya yaptığımız tıraşı 150 liraya çıkarsam müşteri kaybediyorum. Durum itibariyle gidişat esnaf olarak bayağı bir zor pandemide de öyle oldu. 3 ay kapalı kaldık ama 3 ay kapalı kalmamıza rağmen BAĞ-KUR ödemesini yaptık, kira ödemesini yaptık, elektrik su ödemesini yaptık. Kriz yine esnafı vuruyor. Çünkü emeklisi memuru ya da öbür türlü çalışan personeli maaşını alıyor ama esnaf olarak müşteri olmadığı sürece bizim hiçbir gelirimiz yok. Söyleyecek tek şey sigortada BAĞ-KUR'da ya da farklı şeyler de biraz esnek sağlanmasını istiyoruz."

ANKA / Yerel