Elazığlı Esnaf: Burası Türkiye Cumhuriyeti Mi, Yoksa Vakıflar Cumhuriyeti Mi - Haberler

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Karakoçan ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Gürsel Erol'un hal hatır sorduğu bir esnaf, "Benim sağlığım iyi ama ülke kötü, ülke. Sağlığımı ne yapacaksın, bireysel olarak birisi ölebilir. Ülkede benim ailem ve çocuklarım var. Ben ölmüşüm nedir, zaten ölmüşüz. Ülke gitmiş, ülke. Türkiye Cumhuriyeti mi, yoksa 'vakıflar cumhuriyeti' mi" dedi.

Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ile birlikte esnaf ziyareti için Karakoçan'a geldi. Karakoçan'da yapımı devam eden Diyanet Kursu ve Karakoçan Merkez Cem Evi'ni ziyaret eden Erol, ilçe müftüsü Mahmut Yiğin ve Merkez Cem Evi dedesi Hüseyin Artut'dan çalışmalara dair bilgi aldı. Erol, vefat eden eski Karakoçan Belediye Başkanı Haydar Ulaş'ın mezarını da ziyaret etti.

Gürsel Erol'un hal hatır sorduğu bir esnaf, "Benim sağlığım iyi ama ülke kötü, ülke. Sağlığımı ne yapacaksın, bireysel olarak birisi ölebilir. Ülkede benim ailem ve çocuklarım var. Ben ölmüşüm nedir, zaten ölmüşüz. Ülke gitmiş, ülke. Türkiye Cumhuriyeti mi yoksa 'vakıflar cumhuriyeti' mi? Benim dükkanım uğurlu. Önceki vekil bir kere buraya gelmedi, kazanamadı; ikinci defa geldi, burada oturdu milletvekili oldu. Bu sefer herhalde hükümeti alacaksınız" diye konuştu.

Gürsel Erol ise "Sen hiç merak etme, ilk seçimde eski sisteme geri döneceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlınız önemli bizim için. Hep birlikte güzel günler yaşayacağız. Hepimiz emek vererek, başaracağız" dedi.

"ÜLKEMİZ İÇİN TEMEL SORUN ADALETİN OLMAMASI"

Karakoçan ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulunan Gürsel Erol, vatandaşların artık mevcut durumdan bıktığını ve değişim istediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün Karakoçan'daydık. Vatandaşlarımız, sağ olsunlar bizlere büyük bir ilgi gösterdiler. Elazığ'ın her ilçesinde olduğu gibi Karakoçan ilçemizde de görüştüğümüz vatandaşlarımız, genellikle ekonomik krizden ve ay sonunu getirmemekten dolayı şikayetçi. Vatandaşlarımız, zamlardan dolayı evine bir şey alamazken, en zaruri ihtiyaçlarını bile kısmak zorunda kalmışken, esnaf ise son zamlardan dolayı malzeme alamayacak duruma gelmiştir. Gün be gün gelen zamlarla sattığını tekrar alamayan esnaf, artık zamlardan dolayı satış yapamamakta, günü kurtarmakta bile zorlanmaktadır. İlçenin en büyük probleminin işsizlik olduğunu, vatandaşların iş bulma umuduyla ilçeyi terk ederek sanayi kentlerine göç etmelerinin ilçenin en büyük sorunlarından biri olduğunu gördük. Sorunlar var, sıkıntılar var, ama çözüm yolları da var. Moralimizi bozmayacağız, umudumuzu yitirmeyeceğiz. İlçelerimizdeki bu sorun ve sıkıntıları dinlemeye, çözüm önerilerimizi gerek Meclis'te gerekse kamuoyunda her zaman dile getirmeye devam edeceğim. Ülkemiz için temel sorun, her alanda adaletin olmaması, üreticinin desteklenmemesi. Biz, bu sorunların hepsini hemşerilerimizle birlikte çözeceğiz."

ANKA / Yerel