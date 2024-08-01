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Elazığlı çocuklar Gazze için yürüdü

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Elazığ'da EL-AKSA Platformu tarafından düzenlenen 'Elazığlı çocuklar Gazze için yürüyor' etkinliği gerçekleştirildi. Küçük çocuklar ve aileleri, tekbirlerle ve sloganlar atarak yürüdü. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar ve dualarla sona erdi.

Elazığ'da EL-AKSA Platformu tarafından 'Elazığlı çocuklar Gazze için yürüyor' etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ'da EL-AKSA Platformu tarafından 'Elazığlı çocuklar Gazze için yürüyor' etkinliği gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan küçük çocuklar ve aileleri, tekbirlerle ve sloganlar atarak yürüdü. Meydanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program, konuşmalar ve dualar ile sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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