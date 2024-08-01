Elazığlı çocuklar Gazze için yürüdü

Elazığ'da EL-AKSA Platformu tarafından 'Elazığlı çocuklar Gazze için yürüyor' etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ'da EL-AKSA Platformu tarafından 'Elazığlı çocuklar Gazze için yürüyor' etkinliği gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan küçük çocuklar ve aileleri, tekbirlerle ve sloganlar atarak yürüdü. Meydanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program, konuşmalar ve dualar ile sona erdi. - ELAZIĞ