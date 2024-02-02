Elazığlı afetzedeler için yapılan TOKİ konutları tamamlanıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Elazığlı afetzedeler için yapımına başlanan TOKİ konutlarında çalışmalar hızla devam ederken, yapımı tamamlanan 324 konut hak sahiplerini bekliyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 11 ilde de yaraların sarılması için sahada çalışmalar sürüyor. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da sahada her türlü çalışmanın yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından başlatılan yeni konutların inşası sürüyor. Yemişlik Mahallesi'nde yapımına başlanan 758 TOKİ konutunun 324 dairesi tamamlandı. Kent genelinde yapımı devam eden konutların bir kısmının depremin yıl dönümü öncesinde depremzede vatandaşlara teslim edilmesi planlanırken, geri kalan konutların da mart ayı sonuyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ konutlarında inşaat kontrol mühendisi olarak görev yapan inşaat mühendisi Gözde İrteni, "Şu anda Yemişlik 758 konutun olduğu bölgedeyiz. Burada 758 konutun yapımı oluşturuldu. Kabası devam eden bir bloğumuz kalmadı, kaba inşaatlarımız tamamlandı. 324 konutumuz teslim aşamasına geldi, son dokunuşlarını yapıyoruz. Bu konutlarımızı en yakın zamanda teslim edeceğiz. Kalan bloklarımızı da ihale çerçevesinde en kısa sürede tamamlayarak teslim etmeyi planlıyoruz. 324 konutumuzu teslim ettikten sonra geri kalan 434 adet konutumuzu da mart ayının sonunda teslim etmeyi planlıyoruz. İnşallah en yakın zamanda geri kalan işlemleri tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Burada yaptığımız konutlar brüt 110 metrekare 3+1 bir şeklinde yapımları sürüyor. Sosyal donatılar oldukça mevcut. Site tarzında yapılan bloklarımızda çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve otoparklar kısaca sosyal donatı çerçevesinde yaptığımız alanda her şey mevcut. Depremin bir yılı dolmadan belli bir konutumuzu teslim edeceğiz. Mart ayı itibariyle de tüm konutlarımızı teslim etmeyi planlıyoruz" dedi. - ELAZIĞ