Elazığ Ziraat Odası Başkanı'ndan Çiftçilere Faizsiz Kredi İsteği

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları bu yıl Nisan ayında yaşanan don olayları nedeni ile devletin çiftçiye yaptığı yardımların yetersiz olduğunu söyleyerek zarar eden üretici için faizsiz kredi verilmesi gerektiği belirtti. Hacıoğulları, "Devletten para istemiyoruz. Devletten borcumuzun ertelenmesini istiyoruz. Borcu da yoksa ÇKS orada duruyor. ÇKS'sine göre faizsiz kredi versin. Faizsiz kredi verirse bu insanlar kendini iki senede kurtarır" dedi.

Yaşanan don olayından dolayı üreticilerin traktörlerini satma noktasına geldiğini ifade eden Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, çiftçinin önümüzdeki iki yıl boyunca belini doğrultamayacak hale geldiğini belirterek bu sorunların üstesinden gelmesinin tek yolunun çiftçinin borçlarının ertelenmesi ve faizsiz kredi verilmesi olduğunu söyledi.

"Devlet çiftçiye para vermesin, faizsiz kredi versin"

Hacıoğulları, şöyle konuştu:

" Elazığ'da 2020 yılında bir deprem oldu. Depremde bazı evler yıkıldı, millet etkilerini şimdi görmüyor insanlar. Ama çiftçiler bunun acısını 10. ayda yaşayacaklar. Bazıları diyor ki 'devlet yardım etsin'. Devlet yardım etmesin, çiftçiye para vermesin. Ben çiftçiler başkanı olarak söylüyorum. Devletten para istemiyoruz. Devletten borcumuzun ertelenmesini istiyoruz. Eğer borcu varsa faizsiz borcu ertelensin. Borcu da yoksa ÇKS orada duruyor. Bahçesi orada. ÇKS'sine göre faizsiz kredi versin. Faizsiz kredi verirse bu insanlar kendini iki senede kurtarır. Kredi vermezse adamın traktörü de satılık, şimdiden görüyoruz, bahçesi de satılık. Devletin bize 100-200 bin lira vermesi ile biz kendimizi kurtaramayız. Bizim her şeyimiz oraya bağlı. Her şeyimiz o kayısıya, o cevize, o bademe bağlı. Ürün olmadı. Bir tane bile olmadı."

"Çok sayıda çiftçi mağdur"

Hacıoğulları, Elazığ'da bin 500-2 bin civarında çiftçinin mağdur olduğunu belirterek şunları dedi:

"Baskil, Keban, Ağın. Yani Elazığ'ın Baskil'e doğru yerlerinde. Köylerde bazı köylerimizde kayısı vardı, kiraz vardı. Yani bunların traktörü de satılık. İlk traktörden başlayacaklar, tarladan başlamayacaklar satmaya. Eğer traktör borç içindeyse direkt banka alacak zaten. Bu don olayı depreme benzemez. Kredi verilirse bu adam kendini 2 senede kurtarır. Yoksa mümkün değil. Ben gece gündüz bunun hesabını yapıyorum. 200 bin lira ilaç parası değil, gübre parası değil. Bizim onların elinden tutup kalkındırmamız lazım. Yoksa biz bunlara seyirci kalırsak bu adamlar batar. Yazık günah. Şu anda en az nereden bakarsanız bakın bin 500- 2 bin çiftçi mağdur. Belki daha da fazla."