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Elazığ genel haberleri | Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

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Elazığ haberleri: Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ile kutlandı.

Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

ELAZIĞ - Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ile kutlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle resmi tören düzenlendi. Valilik önünde yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören son buldu. Törene, Vali Ömer Toraman, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8.Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulu, gaziler, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Günün anlam ve önemine binaen açıklamalarda bulunan Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulu, "Zafer günlerine ve bu zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer her zaman her yerde verilmelidir. Şehit ve gazi, Türk toplumunun ortak değerleridir. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimi her zaman, her yerde hatırlanmalıdır. Şehit ve gaziye olan ilgisizlik şanlı tarihimizle olan bağı koparır. Şehit ve gaziye en büyük övgü, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dile getirilmiştir. Atatürk, şehit ve gazilere verilmesi gereken önemi, 'Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimiz ile şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli bir görevdir' sözleri ile ortaya koymaktadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk 19 Eylül Gaziler Günü Elazığ Genel Yerel Haberler

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