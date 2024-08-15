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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi'nde emekli olan personellerle bir araya geldi

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi'nde emekli olan personellerle bir araya geldi. Programda emekli personellere plaket ve hediye takdimi yapıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi'nde emekli olan personellerle bir araya geldi.

İl Özel İdaresi'nde 32 personel emekli oldu. Bu çerçevede Yol İş 2 No'lu Şubesi tarafından program düzenlendi. Programa, Vali Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, Yol İş Sendikası Eğitim Sekreteri Sn. Zeki Ekici, Yol-İş Şube Başkanı Vahdettin Erten ve Yol İş 2. No'lu Şube Genel Sekreteri Ali Erdem ve birim müdürleri katıldı. Emekli personellere günün anlam ve önemine istinaden plaket ve hediye takdimi yapıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, "İl Özel İdaresi daha öncesi itibariyle belki burada emekli olan arkadaşlarımızdan karayolları, köy hizmetleri geçmişi olanlarda vardır. 31 yıla yaklaşan meslek hayatınız içerisinde en fazla emval olduğumuz, birlikte olduğumuz, görev yaptığımız yerlerde en ücra noktalarda birlikte çaba gösterdiğimiz arkadaşlarımız. Karla mücadelede, yol açılımında, çalışmalarında bu arkadaşlarımızla birlikte olduk. Bu arkadaşlarımızın fedakarlıklarını en fazla 6 Şubat depreminden sonra bizzat koordinasyonunda bulunduğum Adıyaman Gölbaşı'nda şahitlik ettim. Buradan gelen ekiplerimiz, Tokat'tan gelen ekiplerimizle birlikte ülkemizin o büyük yıkıntılarını kalkması için bizlerde onlarla çalıştık. Umuyorum ki burada emekli olmuş olan kardeşlerimiz, büyüklerimiz taşını kaldırdıkları, yolunu açtıkları, suyunu getirdikleri her köye, her bir mezraya büyük bir mutluluk duymuşlardır, duymaktadırlar. Çünkü Gaziantep'te, Diyarbakır'da Adıyaman'da daha sonra görev yaptığım her yerde sizlerin kardeşliği, sizlerin iş arkadaşlarıyla bir arada bunları gerçekleştirdik. Bu anlamda da büyük bir mutluluk duyuyorum. Geçmişimize baktığımızda bunlar en büyük sermayemiz oluyor. Bu vesile ile bugün itibariyle emekli olmuş olan değerli işçi ve memur kardeşlerimize bundan sonraki hayatlarında sağlık ve güzellikler içerisinde geçmesini diliyorum. Vefat etmiş olan meslektaşlarınıza yüce mevladan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Emeklilik hayatı apayrı bir başlangıç, ikinci bir bahar. İnşallah ikinci baharı hakkıyla yaşar değerli büyüklerimiz. Kendilerinin aileleriyle birlikte sağlık ve huzur içerisinde bir zaman geçirmelerini diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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