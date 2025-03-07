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Elazığ Valisi'nden Motosiklet Gürültüsüne Karşı İhbar Çağrısı

Elazığ Valisi'nden Motosiklet Gürültüsüne Karşı İhbar Çağrısı
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, abart egzoz ve yüksek ses yapan motosikletler konusunda vatandaşları ihbar yapmaya davet etti ve gürültü kirliliği ile mücadelede dayanışma istedi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu abart egzoz ve yüksek ses yapan motosikletlerin şikayetleri ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak bu tür durumlarda ihbarda bulunmalarını istedi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Elazığlı hemşehrilerim, emniyetimizin yoğun mücadelesine rağmen son zamanlarda abart egzoz ve yüksek ses yapan motosikletlerin gürültüsü tarafıma şikayet olarak iletilmektedir. Bu noktada sizlerden dayanışma talep ediyor ve bu tür durumları bir vatandaşlık görevi olarak ihbar etmenizi rica ediyorum. Elazığlılık kültürü ile zerrece uyuşmayan bu davranışlarla hep birlikte mücadele edebiliriz. Gençler, anne, babalarınız, komşunuz veya ses yaptığınız yerlerde hastalarımız olabilir, çocuklarımız uyuyor olabilir. Biraz empati yapalım lütfen. Lütfen bu türden davranışlara karşı 112'yi arayın" cümlelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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