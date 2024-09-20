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Elazığ Valisi Hatipoğlu, Pancar Hasadına Katıldı

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Muratçık köyünde çiftçilerle bir araya gelerek pancar hasadına katıldı. Vali Hatipoğlu, hasat makinesine binerek çiftçilere destek verdi ve verimli bir tarım sezonu temennisinde bulundu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kentte yapılan şeker pancarı hasadına katıldı. Vali Hatipoğlu, hasat makinesine binerek pancar hasadı da gerçekleştirdi.

Tarım şehri Elazığ'da çiftçiler ektikleri ürünlerin hasadına başlarken, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da yapılan pancar hasadına katıldı. Muratçık köyünde çiftçileri ziyaret eden Hatipoğlu, hasat makinesinin başına geçip hasadı kendisi yapmaya başladı. Elazığ Valiliği tarafından yapılan paylaşımda ise, "Pancar hasadımız bereketli ve bol kazançlı olsun. Çiftçilerimize emeklerinin karşılığını aldığı, hayırlı ve verimli bir tarım sezonu diliyorum. Muratçık köyünde gerçekleştirilen pancar hasadı etkinliğine katılarak değerli çiftçilerimizle bir araya geldik. Tarımsal faaliyetler üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik, üretim süreçleri hakkında istişarelerde bulunduk" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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