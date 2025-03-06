Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Muhtarlarla İftar Programında Bir Araya Geldi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, geleneksel iftar programları kapsamında muhtarları ağırladı.

TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş ile birlikte merkezde görev yapan 43 mahalle muhtarıyla iftar programında bir araya gelen Başkan Alan, daha güçlü bir Elazığ için, güç birliği mesajı verdi. Programda bir konuşma yapan Başkan Alan, "Ramazan ayının manevi ikliminde, gönül soframıza konuk olan siz kıymetli muhtarlarımızla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı samimiyettir, paylaşmaktır, kardeşlik ekseninde buluşmaktır. Böylesine kıymetli bir zamanda demokrasimizin mihenk taşı olan siz kıymetli muhtarlarımızla bu ayın manevi iklimini paylaşıyoruz. Sizler bu şehrin sorunlarına, taleplerine birinci dereceden vakıf olan kişilersiniz. Biliyorum ki her biriniz mahallelerinizin ihtiyaçları, talepleri ve sorunlarının çözümü noktasında büyük bir özveri ve gayret ortaya koyuyorsunuz. Hepimizin ortak gayesi insanımız için daha güzel ve daha güçlü bir şehir inşa etmektir. Bizler, iş dünyası temsilcileri olarak sadece ticaretin ve sanayinin gelişmesi için çalışmıyor, aynı zamanda şehrimizin sosyal yapısının güçlenmesi adına da gayret gösteriyoruz. Bu akşam bu güzel iftar programında Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşırken aynı zamanda şehrimizdeki dayanışma ruhunu da pekiştirmek istedik. Çünkü bizler paylaşmanın bereketini bilen, birlikteliğin gücünü bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bugün 43 mahallemizin siz değerli muhtarlarıyla bir arada olmak, toplumsal dayanışma ruhumuza önemli bir güç katmaktadır. Şehrimizi daha ileriye taşımak için her zaman birlikte olacağımızı ifade etmek istiyorum. ve elbette şehrimizi bütün olarak kuşatan bu birliktelik ruhuyla çok daha güzel işler başaracağımıza da inancım tamdır. Bugüne kadar şehrimize yapılacak yatırımlarda olduğu gibi şehrimizin sorun ve sıkıntılarına çözüm bulma noktasında da ortak aklı ve ortak sesi duyurmaya çalıştık. Şehrimizin ekonomisini geliştirmek ve geleceğine güç katmak adına çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah hep beraber el ele vererek çok daha güzel işler yapacağız. Daha sağlam ve kararlı adımlarla kalkınmış güçlü bir şehir olma hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Programda konuşan Elazığ Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ahmet Gül düzenlenen iftar programıyla muhtarların ağırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ELAZIĞ