Elazığ tarihinde bir ilk: Türkiye'nin dört bir yanından sporcular Elazığ'da buluştu

Elazığ'da ilk kez düzenlenen spor tırmanış temel seviye eğitimi, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların katılımıyla büyük bir ilgi görüyor. Beş gün sürecek eğitimde sporcular, teorik ve pratik çalışmalarda tırmanış tekniklerini öğreniyor.

Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen spor tırmanış temel seviye eğitim başladı. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, teorik ve pratik olarak tırmanma duvarlarında uygulanıyor. Beş gün sürecek olan eğitimle, sporcular hem temel teknikleri öğreniyor hem de tırmanış sporunun yaygınlaşması adına önemli bir adım atılıyor. Doğukent 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda düzenlenen eğitim programı, farklı tırmanış disiplinlerini bir arada sunuyor.

"Gençlik ve spor yatırımlarıyla birlikte ilimiz çok önemli ivmeler kaydediyor"

Elazığ'ın gençlik ve spor alanında son yıllarda önemli yatırımlar aldığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, temel seviyede başlayan tırmanış eğitimlerin devamında büyük organizasyonların da Elazığ'da düzenlenebileceğini belirterek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çeşitli ve yeni branşlarda faal olmaya devam ediyoruz. İlimizde malumunuz son yıllarda yapılan gençlik ve spor yatırımlarıyla birlikte ilimiz çok önemli ivmeler kaydediyor. Doğukent 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu, çok amaçlı bir salon hüviyeti kazandı. Üç disiplini bir arada barındıran boulder, lider ve spin tırmanma duvarlarımızla birlikte dağcılık alanında çok iyi işler yapmaya başladık. Bir branşı başlatabilmek için o konuda uzman eğitim kadrosuyla eğitim vermek gerekiyor. Dağcılık Federasyonu ile yapmış olduğumuz görüşmede bugün temel seviyede tırmanış eğitimleri devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden Karadeniz'den Samsun'dan, Güneydoğu'dan Gaziantep'ten başta olmak üzere Diyarbakır, Bingöl, Adıyaman gibi birçok ilden sporcu, burada eğitimlerini alıyor. Elazığ ağırlıklı olmak üzere alınan bu eğitim sonucunda, bu sporcular gelecekte de sporcu yetiştirecekler. Hem milli takımlara sporcu vereceğiz hem de birçok vatandaşın özellikle tırmanış ve dağcılık ile ilgili antrenman isteği ve bunu hobi üzerine yapmak isteyenleri Doğukent'teki tesislerimize bekliyoruz. Bu temel seviyeden sonra federasyonla görüşmemizin akabinde büyük organizasyonları da getireceğimizi söyleyebiliriz. İleride hem Türkiye hem de balkan şampiyonasını da yine bu tesiste yapmayı planlıyoruz" dedi.

"İlimiz tarihinde bir ilk olmuştur, bu bizim için gurur kaynağıdır"

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Abdullah Ataş, bu etkinliğin Elazığ tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü olarak yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de katkılarıyla ilimizde bir spor tırmanış temel seviye eğitimi başlatmaktayız. Bu eğitimlerimiz de an itibariyle başlamış durumdadır. Bu eğitimlerimize Türkiye'nin birçok şehrinde sporcular katılmıştır. Bu eğitim ilimiz tarihinde bir ilk olmuştur. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Bu eğitimin devamında ileri seviye spor tırmanış eğitimi ve onun akabinde diğer seviyelerde eğitimler başlayacaktır" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ