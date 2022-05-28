Elazığ Sivrice Depreminin Ardından Riskli Alan İlan Edilen Mahallenin Bir Bölümünde Başlayan Kentsel Dönüşüm Süreci, Kalan Bölümünde İşletilmedi:... - Haberler

SAKİNE SERRA TAYLAN

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından evlerin hasar gördüğü Kültür Mahallesi sakinleri, mahallerinin tamamının riskli alan edilmesine rağmen, bir bölümünün kentsel dönüşüm kapsamına alınmasına tepki gösterdi. Mahalle Muhtarı Yazman Babür, "Kültür Mahallesi sakinleri olarak bir bölümünün değil tamamının kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz. Riskli alan içerisindeki 40-50 senelik evlerimizin yapılmasını istiyoruz. Riskli alan içerisindeki evlerimizde can güvenliğimiz kalmamıştır, iğne üzerinde yaşıyoruz" dedi. CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ise "Mahalle resmen ortadan ikiye bölünmüş. Bir kısmında yaklaşık 100-130 tane eve karşılık, ev yapılacağı bildirilmiş. Ancak diğer kısmında hiçbir ev yapılmamış. Bu yurttaşlık hakkına da bir saldırıdır. Bu eşit yurttaşlık bilincine tamamen ters düşen bir olgudur. Bu yapılmak istenen bu düzenlemeden derhal vazgeçilmeli" dedi.

Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de, merkez üssü Sivrice olan 6,8 şiddetindeki depremin ardından zarar gören evleri için kentsel dönüşüm talep eden Kültür Mahallesi sakinleri, mahalle muhtarı Yazman Babür ile birlikte açıklama yaptı. Muhtar Babür, mahallelilerle birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2020 yılı Sivrice ilçemizde 6.8, 5.3 ve artçı depremler meydana geldi. Cumhurbaşkanlığımız kararnamesi ile ilçemizde 35,4 hektar riskli alan ilan edildi. 35,4 hektar alan içerisinde olan evlerin yetkililer tarafından kentsel dönüşüme gireceği söylenildi. Alan içerisinde Gölbaşı Mahallesi'nin tamamı, Kültür Mahallesi'nin tamamı yer almaktadır. Birinci etap olarak Gölbaşı Mahallesi'nde 305 ev tamamlanıp bu mayıs ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Ancak Kültür Mahallesi'nin tamamı riskli alan içerisindeyken neden bir bölümünün kentsel dönüşümüne gireceği söylenmekte? Toplamda mahallemizde ağır hasarlı evler dahil 270 tane evimiz bulunmakta. Bir bölümünün yapılacağını düşünürsek, 130 tane evimiz yapılmamakta. Kültür Mahallesi sakinleri olarak bir bölümünün değil tamamının kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz. Riskli alan içerisindeki 40-50 senelik evlerimizin yapılmasını istiyoruz. Riskli alan içerisindeki evlerimizde can güvenliğimiz kalmamıştır, iğne üzerinde yaşıyoruz.

Kentsel dönüşüme girecek diye mahalle sakinleri kapısını, penceresini söktü. Geçim kaynağı ineğini sattı. Kimisi göç etti. Kentsel dönüşüme girecek diye 5,3 depreminde Çevre ve Şehirciliğe (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı), AFAD'a beş kişi hariç kimse evlerin incelenmesi için dilekçe vermedi. Dilekçe veren beş kişinin az hasarlı evlerinin incelenmesi sonucunda, ağır hasarlı raporu verildi. Dilekçe vermeyenlerin de az hasarlı evleri ağır hasarlı durumuna gelmiştir.

Riskli alan içerisindeki 40-50 senelik evlerimize derhal kilit vurulup boşaltılmasını, evlerimizin yıkılıp yapılmasını, derdimize derman olacak Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, Çevre Şehircilik Bakanı'mızdan, Çevre Şehircilik Genel Müdürlüğü'müzden, TOKİ Başkanı'mızdan, Elazığ milletvekillerimizden derman olacağına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın çizilen krokisi riskli alan içerisinde olduğuna dair benim mahallem, burada da belirtildiği gibi Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün karar verdiği harita, kırmızı çizgili alan üzerinde olan bölge riskli alan bölgesidir. Riskli alan bölgesinde Kültür Mahallesi'nin tamamı yer almaktadır toplamda 270 ev var 1 bölümünün yapılacağını düşünürsek geriye kalan 130 tane ev kalıyor. Miadını doldurmuş evlerimizin yapılmasını istiyoruz tamamının kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz."

CHP ELAZIĞ İLE BAŞKANI DURAN: "ÜÇ YILDIR VERİLEN SÖZLER TUTULMAMIŞ"

CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ise mahalleli ile birlikte şu açıklamayı yaptı:

"24 Ocak depreminin merkez üssü olan Sivrice ilçemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kültür Mahallesi'nin muhtarıyla daha önceki görüşmelerimizde bize mahalle ile ilgili çok büyük bir önemli bir sorunu iletti. Yapılan çalışmaların tamamına bakıldığı zaman, ilçenin belli bir kısmı olan özellikle daha önceden mağdur olan, mağduriyetinden dolayı oluşturulmuş bir mahalle olan Kültür Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın ciddi anlamda büyük bir mağduriyeti ve hak kaybı var.

Burada iki mahalle resmen ortadan ikiye bölünmüş. Bir kısmında yaklaşık 100-130 tane eve karşılık, ev yapılacağı bildirilmiş. Ancak diğer kısmında hiçbir ev yapılmamış. Bu evlerin tamamının yapısına bakıldığı zaman, aslında bu mahalledeki evlerin tamamı 1969'daki depremden sonra, köylerdeki vatandaşlarımıza yapılan deprem konutları.

Yani bu mahalledeki insanların her depremde mağdur olduğu açık. Şu anda 24 Ocak'taki depremde de yine aynı kader, yine tekrar bir mağduriyetleri ortaya çıkmış. Fakat buradaki mevcut durum, 3 sene önce verilen bir söz, fakat 3 sene geçmesine rağmen bu konuyla ilgili sürekli bir öteleme… En son yapılan mahallenin adeta ikiye bölünerek bir kısmının yapılması, diğer kısmının yapılmaması. Bu kabul edilebilir durum değildir. Bu yurttaşlık hakkına da bir saldırıdır Bu eşit yurttaşlık bilincine tamamen ters düşen bir olgudur. Bu yapılmak istenen bu düzenlemeden derhal vazgeçilmeli. Mahallenin tamamı, aynı şekilde yapılacak ilk ihalede aynı kapsam içine alınıp diğer evlerin de mahalledeki 170 tane konut varsa tamamında bir bütünlük içerisinde bir an evvel yapılıp teslim edilmesi gerekiyor.

"MAHALLEDE YAPILAN EVLERE DİĞER MAHALLELERDEKİ DEPREMZEDELERİN TAŞINMASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Muhtarın diğer bir hususta bahsetmişti. İki mahalledeki evlerde ağır hasarlı ve yıkılması gereken evlerin hak sahiplerine bahsettikleri bölümde, daha Kültür Mahallesi'nin yaşayanların evlerini teslim etmezken, yapacakları kısmi yapılara başka mahallelerden hak sahiplerini taşımaları, başka mahalleden mağdurları taşımaları çok da doğru değil.

Tamam vatandaş hepimizin vatandaşı, hepimizin hemşehrisi. Ancak mağduriyetlerin yerinde giderilmesi lazım. Bu ilçenin bir kültürel yapısı var. Her mahallenin kendi yerinde kurulması, kendi yerinde yapılması lazım."

ANKA / Yerel