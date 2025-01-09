Elazığ Medilines Hastanesi'nden Gazetecilere Ziyaret

Elazığ Medilines Hastanesi yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) bir araya geldi.

Elazığ Medilines Hastanesi Genel Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu ve beraberindeki heyet, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetimini ziyaret etti. Kent genelindeki çalışan gazetecilerin gününü kutlayan Karahüseyinoğlu, medyanın önemine değindi.

Başkan Gürtürk ise ziyaretlerinden dolayı Karahüseyinoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ELAZIĞ