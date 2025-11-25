Elazığ Maden Şehit Cengiz Erdur Devlet Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesindeki Şehit Cengiz Erdur İlçe Devlet Hastanesi'nde, çalışanların olası afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak ve afet konusundaki bilgi ile becerilerini artırmak amacıyla deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Hastane Afet Planı kapsamında düzenlenen tatbikata, hastane personelinin yanı sıra UMKE, 112 Acil Sağlık ve Arama Kurtarma ekipleri de katıldı.

Tatbikat, hastane ana hizmet binasında depreme bağlı göçük senaryosu üzerinden uygulandı. Senaryo gereği tüm personel güvenli şekilde Afet Toplanma Alanı'na tahliye edilirken, arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan personele müdahale etti.

Yaralılar, UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesinin ardından 112 ekiplerine teslim edilip, alanda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla en yakın sağlık merkezlerine sevk edildi.