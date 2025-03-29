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Elazığ Kapalı Çarşısında Bayram Yoğunluğu

Elazığ Kapalı Çarşısında Bayram Yoğunluğu
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Elazığ'daki 97 yıllık Kapalı Çarşı, Ramazan ayının sona ermesiyle bayram alışverişi için akın eden vatandaşlarla dolup taşıyor. Esnaf, tatlı ve şekerleme taleplerinin arttığını belirtiyor.

Elazığ'da bulunan asırlık tarihi Kapalı Çarşısında, bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, Elazığlı vatandaşlar, bayramlık alışverişlerini tamamlamak için 97 yıllık tarihi Elazığ Kapalı Çarşısına akın etti. Bayramda tatlı, şekerleme, kolonya gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar Kapalı Çarşının yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren çarşıya gelen vatandaşlar, ihtiyaçlarını temin etti.

Kapalı Çarşı esnafından Ramazan Kaçan, "Bayram yoğunluğu var telaşımız var. Kadayıf bayram şekeri, cevizimiz, tatlı gruplarımız her şeyimiz var. Satışlarımız oluyor çok şükür. Eskiye göre satışlarımızda biraz düşüş var ama yine de çok şükür iyi, vatandaşlarımız gelip alışverişlerini yapıyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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