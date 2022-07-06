Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen: Allah Aşkına Biri Bu Gidişata "Dur" Desin

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, çay ve şeker fiyatlarına art arda yapılan zamlara tepki göstererek, "Elazığ'da oda üyelerimiz gerçekten zor durumdalar. Allah aşkına biri bu gidişata 'dur' desin. Bu şehirde 3 bin kişinin çalıştığı bir sektörün bitmesinin kimseye faydası olmaz" dedi.

Ferhat Evsen, bugün yaptığı açıklamada, çay ve şeker fiyatlarına üst üste yapılan zamlara tepki gösterdi. Evsen, " Türkiye'nin en kar etmesi gereken kurumu ÇAYKUR'dur. ÇAYKUR'u zarara uğratan müdürümüze sesleniyoruz; yazık, bu insanların vebali var, ahı var. İnsanlar bir bardak çay içmek istiyor, lütfen istifa ediniz" diye konuştu.

"ARTIK İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMAZ OLDUK"

Ferhat Evsen, şunları söyledi:

"Elazığ'da oda üyelerimiz gerçekten zor durumdalar. Allah aşkına biri bu gidişata 'dur' desin. Bu şehirde 3 bin kişinin çalıştığı bir sektörün bitmesinin kimseye faydası olmaz. Çözüm basittir; bizim üyeleri, lüks kafelere bakıp değerlendirmeyin. 500 yıllık bir kültür, çay ocağı ve kahve kültürü. Bizler, bugüne kadar sizlerin makamına, işine, aşına dönüp bakmadık. Sizler de bugün bizlere gölge etmeyin. En yüksek ödememiz kiraydı, artık işin içinden çıkamaz olduk.

"BU İNSANLARIN VEBALİ VAR"

Esnafımız gerçekten zor durumda. Henüz bir ay olmadan, çaya gelen yüzde 43 zammın etkisi geçmeden, maliyetini bile esnafımız hesaplayamazken şu anda bir zam daha geldi. Yüzde 20'ye yakın bir zam bekleniyor inşallah bu zam gelmez ya da gelen zam bir şekilde geri alınır. Devletimiz tarafından sübvanse edilmesi lazım. Artık esnafın sorunlarından vazgeçtik, evdeki misafirlerimize, inan edin gelecek misafirlere kahvaltıda içecek çayın hesabını yapmak zorunda kalacak. Bizim işletmelerimizdeki çayın maliyeti zaten belli, büyük fiyata geçti. Evdeki çayın maliyetinden dolayı insanlar evlerinde dahi çay içemez. Bu zamlara 'dur' desinler. Türkiye'nin en kar etmesi gereken kurumu ÇAYKUR'dur. ÇAYKUR'u zarara uğratan müdürümüze sesleniyoruz; yazık, bu insanların vebali var, ahı var. İnsanlar bir bardak çay içmek istiyor, lütfen istifa ediniz."

ANKA / Yerel