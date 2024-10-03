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Elazığ Jandarma Atlı Birliği Önleyici Kolluk Faaliyetlerine Devam Ediyor

Elazığ Jandarma Atlı Birliği Önleyici Kolluk Faaliyetlerine Devam Ediyor
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Cip Mesire alanında vatandaşları çevreyi kirletmemeleri ve yasak bölgelerde ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı jandarma atlı birliğince, önleyici kolluk faaliyetlerine devam ediyor.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı jandarma atlı birliğince, Cip Mesire alanında önleyici kolluk devriyesi icra edildi. Mesire alanını kullanan vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri ve yasak olan bölgelerde ateş yakılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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