Elazığ'ın Poyraz Köyü'nde Susuzluk Tarımı Bitirdi

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Poyraz Köyü'nde yıllardır süren susuzluk tarımı bitirdi, köylüler taşıma suyla günlük ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kaldı. Muhtar Fahri Bulut, "8 dakikada uzaya çıkıyoruz ama köyümüzde lavaboya gidecek suyu dışarıdan hazır suyla getiriyoruz" dedi.

Elazığ merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Poyraz Köyü sakinleri, yıllardır süren susuzluğun tarımı bitirdiğini, yaşamı güçleştirdiğini ve yetkililerin çözüm üretmediğini belirtti. Köy halkı, Kepektaş Göleti'nin yapımından sonra yüzey ve yeraltı sularının çekildiğini, tarım arazilerinin kuruduğunu ve günlük ihtiyaçlar için bile su taşımak zorunda kaldıklarını söyledi.

Köy muhtarı Fahri Bulut, köyün yıllardır taşıma suyla ihtiyacını karşıladığını, meyve bahçelerinin kuruduğunu ve yeraltı suyu bulunmadığını anlattı.

Bulut, "1998'den beri köyümüzde su sorunu yaşanmakta. Kepektaş Göleti yapıldıktan sonra yüzey suları kurudu. Bizim mevcut suyumuz Kozluk Köyü'nden gelmekte. Ama orası da kurudu" dedi.

Muhtar Bulut, köyün tarımsal üretiminin gerilediğini, sebze ekmenin unutulduğunu ve dışarıdan hazır su almak zorunda kaldıklarını vurguladı ve "8 dakikada uzaya çıkıyoruz. Yeraltı suyumuz yok. Tarım da yapamıyoruz. Taşıma suyla ihtiyaçlarımızı gideriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sondaj vuracak yer yok, izin verilmiyor"

Köye sondaj yapılması için devletten yer tahsisi talep ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan Bulut, "Biz kendimiz de sondaj vururuz; maliyeti 100 bin lira. Ama bir yer almak sıkıntı. Başka köyde sondaj vursam o suyu buraya getirmemize DSİ izin vermez. Çünkü yeraltı suyu taşınamaz. Devlet yaptığında devlet istediği yere o suyu taşıyabilir" dedi.

"Köylüler günlük yaşamını bile sürdüremiyor"

Köy sakinleri, suyun yokluğunun gündelik hayatı da etkilediğini aktardı. Köy sakini Selçuk Erdem, "Lavabo ihtiyacımızı, bulaşık ihtiyacımızı hep kapının önünde taşıma suyla gideriyoruz" derken, Vahit Erdem eşyalarını yıkamak, banyo yapmak için Elazığ'a gitmek zorunda olduklarını ifade etti.

Bir başka köylü, "Tuvalete gidecek suyumuz yok. Bu utanç verici bir durum. Yetkililerin utanması gerekir" diye konuştu.

Tarım ve ağaçlar zarar gördü

Köylüler, bağ ve bahçelerdeki ağaçların kuruduğunu, Kuzova Sulama Projesi gibi geçmiş projelerin uygulanmadığını öne sürdü. Mehmet Topal, "Sıkıntınızı görüyorsunuz. Ne içme suyumuz var ne şebeke suyumuz var ne sulama suyumuz var. 1978'de Kuzova Sulama Projesi yapıldı, bu proje nerede?" diye sordu.

Köylüler, milletvekillerine, valiliğe ve ilgili kurumlara defalarca başvurduklarını ancak kalıcı bir çözüm sağlanmadığını belirtti.

Muhtar Bulut, Poyraz Köyü'nün oy desteğinin yüksek olduğunu hatırlatarak yetkililere seslendi ve "Ben yetkililerden bir an önce bu su sorununun giderilmesini istiyorum" dedi.